Rating: cómo fue la primera semana de Popstar vs. Es mi sueño

A pesar de los magros resultados del mes de agosto, en materia de rating, la televisión abierta sigue estrenando programas para atraer el interés del público que está en fuga. Tras el lanzamiento de la segunda temporada de Es mi sueño (eltrece) , en la que cantantes amateurs hacen duplas con famosos, Telefe estrenó Popstars para competir en la franja .

Con la conducción de Nico Vázquez, el certamen se puso en marcha para seguir a puro talento el camino de miles de participantes, evaluadas por el rigor y la exigencia de un jurado estelar conformado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor Charlie García, junto al acompañamiento de Martín Cirio como “coach espiritual”.

La televisión abierta es cíclica y hoy la nueva competencia del prime time es de dos programas musicales . En eltrece, Guido Kaczka viene de tener buenos resultados en materia de audiencia con la primera temporada de Es mi sueño . Frente a la buena performance de rating, el canal decidió estrenar la semana pasada, tras la final que consagró como ganadora a una niña de 11 años, la segunda temporada con figuras de todos los rubros que deberán cantar junto a distintos concursantes para obtener tres luces verdes. Aquellas duplas que las consigan avanzarán y el participante desconocido del dúo que no las alcance quedará eliminado. Luego vendrá la etapa de eliminación de parejas hasta que cada estrella quede en un único dueto. Todo esto bajo la atenta mirada del jurado integrado por Abel Pintos, Jimena Barón, José Luis “El Puma” Rodríguez y Joaquín Levinton.

El lunes fue el debut de Popstar, que volvió a la pantalla chica 25 años después de su primera temporada. En el primer episodio se pudo ver a Nico Vázquez que le dio la bienvenida a las más de tres mil aspirantes reunidas en el Estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca. “Al fin, llegó el día con el que miles de chicas soñaron durante años. Desde todos los rincones de Argentina y de muchos países del mundo llegan con un mismo sueño latiendo en el corazón”, les dijo el conductor. Luego de la presentación de los miembros del jurado y del “coach espiritual” que se encarga de distender tensiones en el backstage, se pudo ver a las jóvenes interpretar una canción. Como todo casting de este estilo hubo grandes interpretaciones y otras para el olvido, porque es parte de la gracia del formato. Curiosidades de la televisión: una de las concursantes que pasó el casting fue Valentina Pergolini, hija del conductor de eltrece. El programa logró una exitosa performance en la pantalla de Telefe, donde se consagró como lo más visto del día con un promedio de 11.3 puntos de rating, un pico de 12.3 y con un share de audiencia de 48.1%.

En cuanto a Es mi sueño , se presentaron Yayo Guridi, Michelle Massón, Miguel Ángel Rodríguez, el influencer Lizard, Martín Souto, el imitador Iván Ramírez y, además, debutó una de las finalistas que fue parte de la primera temporada, pero esta vez como famosa: Ailén Peralta. Leticia Bredice es una de las famosas que más se destacan por su personalidad y luego de cantar “Paisaje” de Gilda junto a Rocío Romero, se descontroló y empezó a interpretar un clásico de Turf en plena devolución del jurado. El rating del lunes fue de 7 puntos y fue lo más visto de eltrece .

El martes comenzaron las audiciones de cinco candidatas por vez en Popstars. Con temas de Tini Stoessel a Whitney Houston, las jóvenes fueron pasando bajo la atenta mirada del jurado. Las que marcaron la diferencia siguieron adelante y varias quedaron en el camino. También se lo pudo ver a Martín Cirio cantar nuevamente para no recordar el mal trago que pasó cuando fue rechazado en la época de Mambrú. En su segundo día al aire, el reality de Telefe alcanzó un promedio de 10.2 puntos, ganó su franja y fue lo más visto del día. Bajó 1.1 puntos con respecto al estreno.

En la pista de eltrece volvieron Miguel Ángel Rodríguez, Barbie Simons, Pipino Cuevas, Natalia Pastorutti, Gastón Agrisani, Lío Ferro y Michelle Mansson que fue el mejor dúo de la noche, junto a Facundo Martínez que interpretaron “Vuelve” de Ricky Martin y consiguieron el verde perfecto. “Facundo, usted es un cantante en serio, creo que es la mejor voz que he escuchado de todos los que pasaron por esta temporada. Y a Michelle, con un compañero así no puedes perder”, le dijo el Puma Rodríguez. El ciclo promedió 7.1 puntos y fue lo más visto del canal.

El miércoles la brecha entre los dos programas se achicó porque el partido entre River vs. Independiente de Santa Fé por la Copa Conmebol Sudamericana perjudicó a todos. Popstars en su tercera emisión marcó 8.4 puntos. Si bien ganó su franja, se posicionó en el cuarto lugar de lo más visto del día junto con Avenida Brasil . Por su parte, Guido Kaczka también bajó su promedio que fue de 6.5 y fue la medición más baja del último mes . En la pantalla de Telefe recibieron a Miranda!, que se sumó como jurado invitado a la desafiante tarea de seleccionar a las participantes que continuarán en carrera. Del otro lado, Guillermo Andino, Maju Lozano, el imitador Iván Ramírez, Emilia Attias, Bambino Pons, Lío Ferro y Antonio, el padre de Nico Occhiato se presentaron con sus dúos; también debutó Tomás Cochello, uno de los finalistas de la primera temporada de Es mi sueño .

El jueves, último día de competencia de la semana entre ambos, en el ciclo de Guido Kaczka se presentaron Viviana Saccone que interpretó el tango “Uno”, el influencer Lizard cantó “La Bifurcada” de Memphis junto a su nueva compañera; Barbie Simons y Ian Carlos eligieron “No podrás” de Cristian Castro. Más tarde llegó el turno de Dante Ortega con un tema de Luis Miguel, “Hasta que me olvides”, seguido de Leticia Bredice con “Bikini a lunares amarillos” de Viuda e Hijas del Rock and Roll, el Bambino Pons con “Rock del pedazo” de Los Ratones Paranoicos, y Gastón Angrisani con “El muerto se fue de rumba” de Las Sabrosas Zarigüellas. Es mi sueño marcó 7.6 puntos, quedó segundo en la franja y obtuvo la medición más alta de la semana.

En Telefe sólo 150 chicas comenzaron las audiciones individuales en las que interpretaron varios temas. Muchas de ellas pasaron de ronda y otras se quedaron en el camino. Valentina Pergolini, si bien pasó de etapa, decidió renunciar al reality por otro proyecto: será parte de la nueva temporada de En el barro . Popstars midió 9.1 puntos, subió 7 décimas con respecto a la emisión anterior y fue el tercer ciclo de mayor audiencia del día.

Los dos ciclos tienen una contra importante: la frecuencia diaria por cuestiones económicas los vuelven reiterativos y con poco margen para cambios o sorpresas . Lo bueno es que son dos propuestas de calidad que jerarquizan el prime time, en un momento en que se necesitan estímulos para recuperar a un público que le es esquivo a la televisión abierta.

Fuente: La Nación