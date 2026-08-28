Detuvieron a Pablo “Bebote” Álvarez, exjefe de la barrabrava de Independiente

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , confirmó este viernes que la policía detuvo al histórico jefe de la barrabrava de Independiente Pablo “Bebote” Álvarez. La funcionaria hizo el anuncio en redes sociales.

“Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, ‘Bebote’ Álvarez”, indicó y luego agregó que está acusado de “integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia ”.

Para cerrar, utilizó una típica frase libertaria. “Final del partido para Bebote. El que las hace las paga”, escribió.

🔴 BEBOTE ÁLVAREZ, PRESO. Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, “Bebote” Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia.…

Fuente: La Nación