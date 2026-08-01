¿Qué pasa si olvidé tomar la caña con ruda en ayunas hoy?

Cada 1° de agosto , miles de personas en la Argentina toman caña con ruda para dar la bienvenida al nuevo mes y, según la creencia popular, atraer salud, protección y buena fortuna. Sin embargo, no todos recuerdan hacerlo apenas se levantan o antes del desayuno.

Si olvidaste tomar la caña con ruda en ayunas , no significa que ya no puedas cumplir con la tradición. Existen distintas costumbres que contemplan esta situación.

Sí. Aunque la tradición indica que la bebida debe consumirse en ayunas , muchas personas consideran que el ritual sigue teniendo valor aunque se realice más tarde durante el mismo 1° de agosto .

Tomarla en ayunas es una práctica simbólica, pero no existe una regla única que invalide el ritual si ya consumiste alimentos.

Según una de las versiones más difundidas de la tradición, la caña con ruda puede tomarse hasta el 15 de agosto si no fue posible hacerlo el primer día del mes.

Esta costumbre surgió para que quienes olvidaron el ritual o no tenían la preparación lista igualmente pudieran cumplir con la tradición durante los primeros días de agosto.

La costumbre sostiene que la caña con ruda debe ser lo primero que se consume al comenzar agosto , como una forma simbólica de recibir el nuevo ciclo con protección, salud y prosperidad.

Sin embargo, no existen beneficios científicos asociados a beberla con el estómago vacío. De hecho, al tratarse de una bebida alcohólica, el alcohol puede absorberse más rápidamente cuando se consume en ayunas.

Si no pudiste cumplir con el ritual en el momento indicado, muchas personas optan por:

La tradición nació entre los pueblos guaraníes del nordeste argentino , especialmente en las actuales provincias de Corrientes y Misiones.

Con el paso del tiempo, el ritual comenzó a asociarse con el deseo de alejar la mala suerte, proteger la salud y atraer la buena fortuna al comenzar agosto, uno de los meses que históricamente era considerado más difícil por las condiciones climáticas.

Hoy, la caña con ruda sigue siendo una de las costumbres más arraigadas del país y se mantiene viva gracias a la transmisión de generación en generación.

Fuente: TN