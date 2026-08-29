Por qué las imágenes de las inundaciones en Tíbet no se están mostrando en China y sabemos poco sobre las víctimas allí

Las impactantes imágenes eran prácticamente imposibles de ignorar. Un torrente de agua arrasaba el puerto de Gyirong, uno de los principales pasos fronterizos entre Nepal y el Tíbet , arrastrando todo a su paso mientras cientos de personas huían para salvar sus vidas.

Las escenas, captadas por cámaras de videovigilancia, se difundieron rápidamente en las redes sociales y en las pantallas de todo el mundo. Excepto en China.

Hasta el momento, el principal noticiero estatal del país solo ha emitido una única imagen fija .

También ha sido difícil encontrar el video en la internet china , fuertemente censurada. Resulta igualmente complejo encontrar publicaciones que describan las inundaciones repentinas que se han cobrado cientos de vidas , y otras tantas siguen desaparecidas desde el miércoles.

Pekín ha puesto en marcha una operación de rescate masiva en la que participan cientos de trabajadores de emergencia, y que aún continúa. El presidente Xi Jinping presidió una reunión de emergencia con funcionarios para coordinar los esfuerzos.

Pero si comparamos el contenido de internet del país con lo que gran parte del mundo ha estado viendo en línea estos últimos días, el cortafuegos de China se hace más evidente que nunca .

El Tíbet, que Pekín anexionó en la década de 1950, se había resistido durante mucho tiempo al dominio del Partido Comunista Chino. China ha reprimido protestas a lo largo de los años, en ocasiones con violencia, y ha sido acusada de graves violaciones de derechos humanos en la región budista. Ha tildado de separatista al líder espiritual exiliado, el Dalai Lama.

Esa historia hace que el mero nombre de Tíbet despierte la censura china. La susceptibilidad de Pekín se hace especialmente evidente en momentos como este.

Se han publicado actualizaciones diarias sobre los desaparecidos y los fallecidos, y Pekín también ha estado publicando información actualizada sobre las operaciones de rescate, así como sobre los peligros que supone un lago de barrera que ha estado en riesgo de desbordarse.

El sábado, nuevas imágenes difundidas por los medios estatales chinos mostraron a equipos de rescate deambulando por un páramo de lodo y rocas mientras llamaban a gritos a cualquier persona atrapada.

Pero más allá de eso, hay pocos detalles. No existen testimonios de supervivientes en el Tíbet , y casi no hay grabaciones generadas por usuarios que muestren los momentos fatales o sus consecuencias.

Todavía no hemos tenido noticias de las angustiadas familias de los desaparecidos . Intentar contactar con la gente de allí es prácticamente imposible en circunstancias normales.

Como periodista que ha cubierto la actualidad de Corea del Norte , a menudo me ha resultado más fácil contactar con personas para entrevistar en Pyongyang que en la capital tibetana, Lhasa.

El jueves por la noche, mientras los titulares mundiales se centraban en la devastación de un valle del Himalaya, la cadena estatal china abrió su noticiero principal con la presentación del nuevo libro de Xi , una selección de sus “obras más importantes y fundamentales”.

Los periodistas extranjeros no pueden viajar al Tíbet sin permiso del gobierno. Tenemos apenas unas horas para recabar toda la información posible sobre noticias tan importantes como esta antes de que se censuren los videos y se silencien las voces .

En cambio, tenemos que depender de los medios estatales, que hasta ahora se han centrado en esfuerzos de rescate increíblemente dramáticos.

Equipos de búsqueda especializados escalaron montañas y acantilados, o cruzaron ríos caudalosos para intentar llegar a las zonas más afectadas. Aún no sabemos qué ocurrió después ni a quiénes pudieron salvar.

Esto no quiere decir que a Pekín no le preocupe. Al contrario, les preocupa mucho . El primer ministro chino, Li Qiang, fue enviado rápidamente a la región, donde se le vio inspeccionando la retirada de escombros; una visita poco común del segundo líder más importante del país tan poco tiempo después de un desastre de gran magnitud.

La razón de lo que el mundo podría interpretar como una respuesta tibia es preservar lo único que Xi anhela para su país: la estabilidad .

El Partido Comunista temerá que semejante desastre pueda avivar el descontento, ya sea por la respuesta o por la falta de previsión para evitarlo.

También puede temer el impacto de una tragedia como esta y su potencial para convertirse en un factor de unión , especialmente en una comunidad donde la fe ha desempeñado durante mucho tiempo un papel central.

Aunque la región no ha sido escenario de protestas en mucho tiempo, los grupos tibetanos en el extranjero han expresado su preocupación por el creciente control chino, como las nuevas leyes educativas que, según afirman, pretenden debilitar el papel de los monasterios y la fe budista.

Apenas unas horas después de que ocurriera el desastre, la maquinaria del Partido Comunista intentó movilizar a sus bases para sofocar cualquier señal de descontento con su gestión del deslizamiento de tierra.

La oficina local del partido emitió un comunicado instando a los miembros a que se volcaran en las labores de socorro en caso de desastre en su zona y a que proporcionaran orientación emocional o apoyo psicológico a los residentes afectados.

La instrucción clave les ordena “hacer todo lo posible por mantener el orden social y garantizar la estabilidad y la confianza pública en las zonas afectadas por el desastre”. Quienes tengan un buen desempeño serán recompensados, y quienes no lo tengan “rendirán cuentas”.

Se trata de una advertencia que no se tomará a la ligera. Según activistas de derechos humanos, los tibetanos de la región pueden ser detenidos o arrestados por hablar con periodistas o publicar en internet cualquier cosa que se considere contraria a la versión oficial del gobierno.

Esto dificulta que los tibetanos que viven fuera de la región averigüen qué les ha sucedido a sus familiares.

La Campaña Internacional por el Tíbet, si bien elogió la labor de los equipos de primera intervención en la zona, afirmó que Pekín había estado eliminando videos y otra información de primera mano de las redes sociales. Instó a las autoridades chinas a “divulgar información completa y verificable sobre los daños y las víctimas”.

Para intentar comprender cómo es la vida de los tibetanos, la BBC viajó el año pasado a una ciudad situada al borde de la meseta del Himalaya , justo en las afueras de lo que China denomina la región autónoma del Tíbet.

Allí hablamos con los monjes del monasterio de Kirti en Aba, o Ngaba en tibetano, que en su día fue el epicentro de la resistencia contra Pekín. “A los tibetanos se nos niegan los derechos humanos básicos” , nos dijo un monje.

Dijeron que vivían bajo vigilancia constante y afirmaron que el gobierno chino oprimía y perseguía a los tibetanos . Las conversaciones fueron breves porque no podíamos ser vistos hablando con nadie durante mucho tiempo.

Pekín niega estar violando los derechos de los tibetanos y destaca las importantes inversiones que ha realizado en la región para impulsar el turismo e integrarla con el resto del país. Sin embargo, la gente en China no sabrá mucho sobre lo que está sucediendo en el Tíbet en este momento.

Fuente: La Nación