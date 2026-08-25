Pocos lo saben: por qué los tubos de luz parpadean antes de encenderse

Si alguna vez encendiste un tubo de luz fluorescente y notaste que parpadea varias veces antes de iluminarse , no significa necesariamente que esté roto. En la mayoría de los casos, ese comportamiento forma parte del proceso normal de encendido y se debe al funcionamiento de sus componentes eléctricos.

A diferencia de una lámpara LED o de una bombita tradicional, el tubo fluorescente necesita generar una descarga eléctrica en su interior para producir luz. Ese proceso requiere unos instantes y explica los destellos previos al encendido.

En los modelos tradicionales, el circuito debe calentar los electrodos ubicados en los extremos del tubo y crear las condiciones necesarias para que la corriente atraviese el gas que contiene en su interior.

Durante ese arranque es normal que aparezcan pequeños destellos hasta que la descarga eléctrica se estabiliza y el tubo enciende por completo.

Los principales componentes que intervienen son:

Un parpadeo breve es completamente normal. El problema aparece cuando el tubo tarda mucho en encender , parpadea de forma continua o directamente no logra prender .

Las luces LED funcionan con una tecnología completamente distinta. No necesitan un tubo con gas ni una descarga eléctrica para producir iluminación, por lo que no requieren un proceso de arranque como los fluorescentes.

Por eso, cuando una lámpara LED está en buen estado, lo habitual es que encienda de manera instantánea .

Si el tubo necesita varios intentos para encender , presenta zonas oscuras en los extremos o emite destellos de forma permanente, es probable que esté llegando al final de su vida útil.

Antes de descartarlo, también conviene revisar el cebador , el balasto y las conexiones eléctricas , ya que cualquiera de esos componentes puede ser el verdadero origen del problema.

Fuente: TN