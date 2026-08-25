Las 10 plantas más confiables para el jardín que no fallan, según recomiendan en un vivero de cuatro generaciones

A la hora de elegir plantas para decorar el jardín , muchos priorizan aquellas especies que no necesitan muchos cuidados y que se presentan como más resistentes ante diferentes inclemencias del clima .

En ese sentido, un vivero con varios años de experiencia recomendó 10 opciones confiables que no demandan mantenimiento y que soportan el frío del invierno , ideales para principiantes o personas con poco tiempo.

Una experta de un vivero compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70.000 seguidores, las diez plantas confiables que siempre recomienda a sus clientes .

“ Cuatro generaciones produciendo plantas y estas son las 10 que nunca sacaríamos de nuestra lista. Si estás armando un jardín o querés que aguanten el invierno sin reponer nada, estas son las que van”, destacó una de las dueñas del lugar.

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La boina de vasco una alternativa perfecta para “llenar de verde esos rincones oscuros” donde la gran mayoría de especies no consigue crecer.

No necesita luz solar para desarrollarse, por lo que es ideal para decorar los sectores que tienen sombra constante .

El asparagus , también conocido como esparraguera , se destaca por “aportar volumen y una textura plumosa” , según detallaron desde el vivero. En cuanto a su ubicación, puede colocarse en “ macetas altas o en los bordes de canteros que necesitan una planta con caída”.

El güembé tiene ” hojas grandes que cortan la monotonía de un jardín durante el invierno”. Según señalaron desde el vivero, funciona especialmente bien “contra una pared” y aporta un estilo selvático.

La Cycas revoluta es una de las opciones más resistentes de esta lista. “ Resiste el abandono y los vientos helados sin despeinarse”, subrayaron.

Para que crezca de la mejor manera, es recomendable ubicarla en sectores que reciban sol directo. Además, durante el invierno “no necesita casi nada de riego”.

La palmera pindó “aporta altura y verticalidad durante todo el año”. El vivero recomendó esta especie para jardines abiertos, dado que ayuda a “cortar con las ráfagas de viento”.

La dodonea se caracteriza por cambiar su aspecto cuando llegan las temperaturas más bajas. En específico, “se pone púrpura y tensa con el frío”.

Esta especie es ideal para aquellas personas que buscan darle color a su jardín, sin tener que recurrir a plantas con flores, que suelen ser mucho más delicadas y requieren un mantenimiento especial.

Los dietes tienen hojas largas y verdes que crecen de manera vertical hasta un metro de altura. Se trata de una especie “todo terreno”, dado que “tolera las heladas del invierno al sol o a la media sombra”.

La stipa se caracteriza por su color dorado y por “darle movimiento al jardín”, dado que sus hojas finas se mueven ante las más débiles ráfagas de viento.

En cuanto a sus cuidados, necesita muy poca agua, por lo que no hay que estar pendiente del riego. De todas maneras, el vivero aconsejó “ no podarla durante los meses más fríos del invierno ”.

La Olea texana es “el mejor comodín para formar pantallas visuales o cercos rápidos”, de acuerdo al vivero. Por lo tanto, puede usarse para hacer separaciones dentro del jardín y marcar los límites. Una de sus ventajas es que tiene la capacidad de “ aguantar las heladas sin problemas” .

La última planta de la lista es la Photinia . De acuerdo al vivero, “soporta el viento helado sin perder una sola hoja”, por lo que es perfecta para jardines expuestos.

En cuanto a sus cuidados, la recomendación es podarla únicamente durante el verano, para que luego “aguante el invierno como una roca”.

Fuente: TN