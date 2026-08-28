Pinamar será sede de una nueva Fiesta Nacional de la Pescadilla: se realizará del 10 al 13 de septiembre

ZONALES

La tradicional celebración del Club de Pesca Pinamar llega a su 16ª edición y este año tendrá por primera vez el reconocimiento oficial como Fiesta Nacional. Habrá pesca deportiva, gastronomía, shows en vivo, feria de emprendedores y actividades para toda la familia. El torneo principal se disputará el domingo 13 sobre más de seis kilómetros de costa.





Pinamar se prepara para recibir una nueva edición de uno de sus eventos deportivos y turísticos más tradicionales. Del 10 al 13 de septiembre se realizará la 16ª Fiesta Nacional de la Pescadilla, organizada por el Club de Pesca Pinamar, que este año tendrá una particularidad histórica: será la primera edición que se desarrollará con el reconocimiento oficial como Fiesta Nacional.

La distinción representa un nuevo impulso para una celebración que desde hace años forma parte del calendario de actividades de la ciudad y que ahora suma una proyección de alcance nacional. Durante cuatro jornadas, Pinamar combinará pesca deportiva, gastronomía, cultura y entretenimiento, con propuestas pensadas tanto para quienes participan del torneo como para vecinos y turistas.

El epicentro de las actividades estará ubicado en Bunge e Intermédanos, donde se concentrarán diferentes propuestas con entrada libre, incluyendo shows en vivo, patio gastronómico, feria de emprendedores y espacios para disfrutar en familia frente al mar.

El gran torneo de pesca

El momento central de la celebración será el tradicional Torneo de Pesca, que se llevará adelante el domingo 13 de septiembre, de 10 a 15 horas.

La competencia abarcará más de seis kilómetros de costa, desde la zona de avenida del Mar y Las Gaviotas hasta el balneario Más Allá, convirtiendo a las playas de Pinamar en el escenario principal de una de las competencias más importantes de la fiesta.

La convocatoria está dirigida a los aficionados a la pesca deportiva y se espera la participación de pescadores de distintos puntos.

Quienes quieran formar parte del torneo pueden acceder a una inscripción anticipada hasta el 29 de agosto por $160.000.

A partir de esa fecha, el valor será de $170.000 para el público general, mientras que los socios del Club de Pesca Pinamar tendrán un valor diferencial de $150.000.

Para solicitar información o realizar la inscripción, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2254 620226 o dirigirse personalmente a la oficina del Club de Pesca Pinamar, ubicada en Bunge 64.

Una jornada especial para las mujeres

Entre las novedades de esta edición aparece una propuesta especialmente pensada para las participantes del torneo.

El sábado 12 de septiembre se realizará el Primer Gran Picadito de Damas, una actividad gratuita destinada a las mujeres que ya se hayan inscripto en el torneo de pesca del domingo.

La propuesta tendrá lugar entre las 10 y las 13 horas, en el sector de Bunge y avenida del Mar.

De esta manera, la fiesta suma una actividad específica dentro de su programación y busca ampliar la participación y el protagonismo de las mujeres vinculadas a la pesca deportiva.

Cuatro días de actividades en Pinamar

La celebración comenzará el jueves 10 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 13, con una programación que combinará el atractivo deportivo de la pesca con diferentes propuestas recreativas.

El reconocimiento como Fiesta Nacional marca además un nuevo capítulo para una celebración organizada por el Club de Pesca Pinamar que busca trascender el ámbito estrictamente deportivo.

Durante cuatro días, vecinos y visitantes podrán acercarse al sector de Bunge y disfrutar de las actividades, la gastronomía, los espectáculos y la feria de emprendedores, mientras que el domingo las miradas estarán puestas en la competencia que se desarrollará a lo largo de la costa.

La 16ª Fiesta Nacional de la Pescadilla se presenta así como una de las propuestas destacadas del calendario de septiembre en Pinamar, con una combinación de pesca, turismo, gastronomía y entretenimiento, y con el atractivo adicional de celebrar por primera vez su nueva condición de Fiesta Nacional.