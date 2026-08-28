Asaltaron un mercado, escaparon en una camioneta y terminaron volcados

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Una impactante persecución terminó con cuatro delincuentes detenidos en la localidad santafesina de Funes, luego de que asaltaran un minimercado, robaran una camioneta y protagonizaran una peligrosa fuga que se extendió durante más de 13 kilómetros.

El hecho comenzó cuando cuatro delincuentes armados ingresaron a un minimercado ubicado sobre la Ruta Nacional 9 y Las Heras. Los asaltantes maniataron al dueño, a su madre y a un cliente, y los mantuvieron encerrados mientras revolvían el comercio en busca de dinero y objetos de valor.

Después de permanecer alrededor de 45 minutos en el lugar, escaparon con cerca de un millón de pesos en efectivo, celulares, mercadería y electrodomésticos. También se llevaron una camioneta Ford Ranger blanca, modelo 2015, que pertenecía al propietario del comercio.

Tras el aviso al 911, efectivos policiales localizaron el vehículo e iniciaron una persecución que atravesó Funes y continuó hacia Rosario. Durante la fuga, los delincuentes atravesaron dos barricadas policiales y embistieron una moto en la que circulaban dos personas.

El raid terminó en inmediaciones de avenida Jorge Newbery y Wilde, en el barrio 7 de Septiembre de Rosario. La camioneta chocó contra un automóvil Siam Qirion y dos patrulleros que formaban parte de una nueva barricada policial. Como consecuencia del impacto, el vehículo volcó y sus cuatro ocupantes fueron detenidos.

Los arrestados son tres adultos de 22, 26 y 28 años y un adolescente de 13. Según fuentes policiales, uno de los mayores posee un extenso prontuario y es conocido en la zona norte de Rosario.

Durante el operativo fueron secuestradas un revólver calibre .22 largo, una pistola 9 milímetros, cartuchos y vainas. La Policía confirmó que se trataba de armas de fuego reales y que ambas estaban cargadas.

Parte del botín fue recuperado. A pesar de la violencia del asalto y de la peligrosa persecución, no se registraron heridos de gravedad.