Piden allanar el departamento de la sindicalista que compró el piso de abajo de Cristina Kirchner

La revelación de LA NACION sobre la compra del departamento del primer piso de San José 1111 por una sindicalista ligada a La Cámpora, que tiene un contrato millonario con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ya generó repercusiones judiciales. La defensa de los tres sindicalistas que impulsaron la intervención de ese gremio pidió hoy el allanamiento de la propiedad y que se investigue si los fondos utilizados están vinculados a la posible defraudación en la UOM.

La presentación se hizo ante el juez federal Julián Ercolini, que investiga una denuncia contra María Soledad Calle y Abel Furlán , el extitular de la UOM, por los delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.

“Solicitamos que se profundice la investigación acerca del origen de los fondos utilizados para la adquisición del referido inmueble y que se examine, como hipótesis investigativa, si parte de los fondos eventualmente provenientes de las maniobras aquí investigadas pudieron haber sido posteriormente destinados a la adquisición , administración o incorporación de bienes al patrimonio de Calle”, dice la presentación firmada por el abogado Yamil Castro Bianchi, que representa a Angel Derosso y Gerardo Piva, los gremialistas que se presentaron como querellantes en la causa y que son opositores a Furlán.

En ese expediente se investiga a Calle y a Furlán por un contrato firmado en febrero de 2023 que le otorgó a la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), donde la sindicalista es vicepresidenta, la administración de una parte de los fondos de la UOM.

A partir de ese momento, la empresa se quedó con el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores de la UOM . Un negocio que habría significado una ganancia de unos $100 millones mensuales. Lo más llamativo de todo es que Calle ya aparecía en ese momento como empleada de la UOM y representaba al sindicato ante organismos internacionales.

A partir de la denuncia, Ercolini pidió documentación de la empresa a diferentes organismos oficiales y obtuvo los libros contables. En el expediente también figuran los registros bancarios, con todos los movimientos de los últimos dos años.

Después del contrato con la UOM, Calle incrementó su patrimonio de manera vertiginosa. Agosto de 2025 fue un mes especial. El 8, según un documento oficial, adquirió el 50 por ciento de un BMW M135 X Drive , un vehículo de lujo valuado en US$ 70.000. Y el 20 adquirió el primer piso de San José 1111.

El abogado Castro Bianchi aportó la documentación oficial que reveló ayer LA NACION sobre esa operación . Ese informe de dominio revela que la compra se registró en US$ 189.000. Sin embargo, Calle negó todo ante una consulta de este diario: “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”.

La compra está acreditada. También su condición de empleada del gremio y su cargo en la empresa USEM, que administra los aportes de los afiliados metalúrgicos.

Fuente: La Nación