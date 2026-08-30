Perdió el control del auto, se subió a un cantero y atropelló a una pareja en plena costa: el conductor tiene 83 años

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Un hombre de 83 años perdió el control de su auto, se subió a un cantero divisorio y embistió a una pareja sexagenaria que estaba esperando para cruzar. Ocurrió en plena costa de Mar del Plata este sábado por la tarde. A metros de la rotonda de avenida Constitución y la costa.

El conductor, que viajaba con una mujer de acompañante, fue demorado por la policía y quedó imputado por "lesiones culposas" . Mientras que las víctimas tuvieron que ser trasladadas de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

El incidente vial se produjo en la costanera marplatense, a la altura del Museo MAR. Fue en la intersección de la avenida Félix U. Camet y Valencia, según publicó el diario La Capital.

Allí, un Chevrolet Prisma, conducido por un hombre de 83 años, por causas que están siendo investigadas, perdió el control, se subió a un cantero divisorio y atropelló a la pareja que aguardaba el paso para cruzar la avenida. Un hombre de 60 años y su mujer de 61.

El incidente provocó que se llamara al 911 y un comando de patrullas acudió rápidamente al lugar donde se había producido el accidente y se avisó al servicio del SAME que también llegó de manera presurosa.

Fuentes policiales confirmaron que la pareja, residentes con domicilio en la calle Santa Cruz al 4900, sufrió algunos politraumatismos producto del impacto, pero que están fuera de peligro.

"Ambos fueron llevados al HIGA por precaución pero estaban lúcidos y conscientes", anticipó una de las fuentes investigativas al medio local. En las últimas horas, se supo que quedaron bajo internación para realizarles placas y estar bajo observación.

En el sitio del accidente trabajó personal policial de la Comisaría Primera. Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción N°11, a cargo del fiscal Vera Tapia, quien dispuso la formación de una causa caratulada en primera instancia como “Lesiones culposas”.

Fuente: Clarín