Ni laurel ni talco: el ingrediente que elimina el mal olor de los zapatos durante toda la noche

El mal olor de los zapatos es uno de los problemas más comunes del calzado, especialmente en zapatillas deportivas o modelos que se usan durante muchas horas. Aunque existen aerosoles y productos específicos, hay un ingrediente de cocina que puede convertirse en una solución simple, económica y muy efectiva: el bicarbonato de sodio .

Su principal ventaja es que absorbe la humedad y ayuda a neutralizar los compuestos que generan los malos olores , por lo que actúa sobre una de las causas más habituales de este problema.

El truco, difundido por la cuenta de Instagram @maxipermacultura , consiste en preparar un pequeño saquito casero para que el bicarbonato actúe durante la noche.

Si el olor es muy intenso, el creador del contenido recomienda rociar previamente el interior del zapato con un poco de agua oxigenada y luego colocar el saquito de bicarbonato para potenciar el efecto.

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La experta en limpieza Begoña Pérez , conocida en redes sociales como La Ordenatriz , comparte una recomendación muy similar. Según explica, el bicarbonato puede colocarse dentro de pequeños saquitos de tela o incluso medias viejas , que luego se dejan dentro de las zapatillas cada vez que no se utilizan.

“ Si metés dentro del zapato los saquitos con bicarbonato después de cada uso, nunca volverás a comprar un espray desodorante de zapatos ”, asegura la especialista.

Además, sostiene que el bicarbonato puede mantenerse hasta seis meses dentro de los saquitos antes de renovarlo, siempre que permanezca seco.

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Además del bicarbonato, existen otros métodos que pueden ayudar a reducir los olores cuando se utilizan correctamente.

Muchas personas limpian únicamente el exterior del calzado y olvidan las plantillas , cuando suelen ser la parte que más transpiración absorbe.

Lo recomendable es retirarlas y lavarlas por separado con agua tibia y jabón neutro. Una vez completamente secas, pueden volver a colocarse dentro del zapato para evitar que reaparezca el mal olor.

En caso de que el olor persista, otra alternativa es rociar el interior con una mezcla de agua y vinagre blanco , dejar secar al aire libre y utilizar este método solo de forma ocasional, ya que el vinagre tiene un aroma intenso.

Fuente: TN