Aeroparque permanecerá cerrado por 55 horas desde hoy: qué pasará con los vuelos

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas desde este martes a las 9 . La medida, que se extenderá hasta las 16 del jueves 27, responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la pista y forma parte de un plan integral de obras impulsado por Aeropuertos Argentina para acompañar el crecimiento del sector.

Durante este período, entre el 50% y el 60% de los vuelos programados —tanto de cabotaje como internacionales— se trasladarán al Aeropuerto de Ezeiza , que verá incrementada su actividad en un 80%.

Así, la cantidad de movimientos pasará de los habituales 530 a 940 en el mismo lapso. El resto de los servicios fue cancelado por las aerolíneas, que tomaron la decisión con anticipación para minimizar el impacto en los pasajeros.

El esquema de suspensión y traslado de vuelos fue consensuado entre las compañías aéreas y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) , que definieron las fechas en función de las condiciones meteorológicas y la baja previsible en la demanda.

El objetivo principal es que la pista esté en óptimas condiciones para la temporada alta , que comienza en octubre.

Las tareas incluyen principalmente bacheo y balizamiento , en respuesta al fuerte aumento de la demanda en la terminal metropolitana, que actualmente llega a picos de 440 vuelos diarios . Las obras buscan acompañar las perspectivas de crecimiento de las aerolíneas y garantizar la seguridad operativa.

El proyecto de Aeropuertos Argentina contempla una inversión de US$ 85 millones y abarca la ampliación de la Plataforma Norte , el Punto de Inspección y Registro (PIR) doméstico , el hall de check-in y las vialidades en Arribos Internacionales.

Entre las mejoras para los pasajeros, se ampliarán las zonas de preembarque nacional y se sumará tecnología para reducir hasta un 26% el tiempo de check-in y un 33% el del PIR .

Además, se construirá una nueva sala VIP, se agregarán locales comerciales y se renovará la oferta gastronómica, con propuestas como el exclusivo Bis Café —a cargo del chef Gonzalo Aramburu, único argentino con dos estrellas Michelin— y un nuevo restaurante Outback Steakhouse .

El espacio “Amo Viajar” también sumará servicios, con áreas reservadas y equipos de asistencia para personas con necesidades específicas, como adultos mayores y mujeres en período de lactancia.

El aeropuerto metropolitano cerró 2025 con cifras históricas , al registrar 17.812.311 pasajeros : 5.265.159 internacionales y 12.547.152 de cabotaje.

En el primer trimestre de este año, alcanzó los 5.898.525 pasajeros , manteniendo los niveles del año anterior, y promedió 409 vuelos diarios entre enero y marzo.

En paralelo, el turismo internacional muestra un fuerte repunte, con la llegada de visitantes de Europa, Estados Unidos y Asia , de mayor poder adquisitivo y menos sensibles al tipo de cambio.

Entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre , se pondrá en marcha un nuevo plan de modernización en Ezeiza , con una inversión superior a los US$ 100 millones .

Durante ese período, el aeropuerto operará con restricciones y las aerolíneas ya ajustaron sus cronogramas: algunos vuelos serán cancelados y otros reprogramados.

Fuente: TN