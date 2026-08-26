Murió Tim Curry, actor de la primera película de It’ y ‘Mi pobre angelito 2’

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Tim Curry, uno de los actores más reconocidos del cine de culto, murió la noche del martes a los 80 años, según informó TMZ. Las autoridades descartaron que se tratara de una muerte por causas violentas.

El actor alcanzó fama mundial con The Rocky Horror Picture Show, donde interpretó al excéntrico Dr. Frank-N-Furter. Sin embargo, para varias generaciones quedó inmortalizado como Pennywise, el aterrador payaso de la adaptación televisiva de It, basada en la novela de Stephen King.

Curry también participó en películas como Mi pobre angelito 2, Muppet Treasure Island y Scary Movie 2, además de desarrollar una extensa carrera en Broadway y como actor de voz.

En 2012 sufrió un derrame cerebral que requirió cirugía. En 2025, durante la presentación de sus memorias Vagabond, contó que todavía no podía caminar.

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra. Su interés por la actuación surgió después de ver a Judi Dench sobre un escenario. En 1968 comenzó su carrera profesional en una producción del West End de Hair, donde conoció a Richard O’Brien, quien posteriormente escribió el papel que marcaría su trayectoria.

The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975 junto a Susan Sarandon y Barry Bostwick, se convirtió con los años en un fenómeno cultural y en una de las películas de culto más reconocidas de la historia.

En 1990 llegó uno de sus papeles más recordados: Pennywise en la miniserie televisiva It. La producción fue vista por más de 37 millones de hogares y convirtió a Curry en el rostro de una de las representaciones más emblemáticas del personaje creado por Stephen King.

Su carrera también incluyó tres nominaciones a los premios Tony, por Amadeus, My Favorite Year y Monty Python’s Spamalot. Además, ganó un Daytime Emmy por su interpretación del Capitán Garfio en Peter Pan and the Pirates y desarrolló una extensa trayectoria como actor de voz.

Curry nunca se casó ni tuvo hijos. Durante sus últimos años llevó una vida discreta en Los Ángeles, donde disfrutaba especialmente de la jardinería, una afición que había heredado de su padre.

Con su muerte desaparece una figura fundamental del cine, el teatro y la televisión, recordada especialmente por haber dado vida a personajes tan diferentes como Frank-N-Furter y Pennywise.