Murió otro integrante de la familia que chocó en la ruta 60: ya son cinco las víctimas

El conductor de la camioneta donde viajaba la familia que chocó el domingo 16 de agosto en la ruta 60 , Martín Omar Tillar , de 52 años, murió este miércoles por la madrugada. El hombre estaba internado en el Hospital Lagomaggiore de la localidad mendocina de Maipú desde el día del accidente y, con su fallecimiento, ya son cinco los muertos .

Ese día, Tillar manejaba una Volkswagen T-Cross que circulaba hacia el oeste cuando intentó pasar a un vehículo e impactó de frente contra un Peugeot 504.

El hombre estaba internado con politraumatismos en estado delicado , según informó el medio local Diario UNO .

En la camioneta también viajaban su hermana, Ariadna Tillar , de 54 años, y sus sobrinas Rosario Masó Tillar , de 21, y Juana Masó Tillar , de 19. Las tres mujeres murieron en los días siguientes por la gravedad de las heridas.

Juana falleció en el Hospital Central de Mendoza tras un paro cardiorrespiratorio; Rosario tuvo muerte cerebral; y la madre de ambas murió en el Hospital Perrupato , donde también registraron que sufrió una fractura de tibia y peroné y una fractura en el maxilar inferior.

La quinta víctima fue el conductor del Peugeot 504, Oscar “Chacha” Fernández Mercau , de 48 años, quien trabajaba como árbitro de fútbol en torneos amateur de la zona este de la provincia. Fernández Mercau murió mientras lo trasladaban al Hospital Central de Maipú .

La única sobreviviente de la camioneta es la pareja del conductor, Florencia Bettalemmi , de 42 años. La mujer ingresó al Hospital El Carmen con traumatismo de cráneo grave y pérdida del conocimiento, por lo que continúa internada en la unidad de terapia intensiva.

Fuente: La Nación