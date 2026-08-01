Motochorros asesinaron a un ferretero en Mar del Plata

Con la ciudad atravesada por reclamos de patrullaje y cacerolazos en distintos barrios por falta de seguridad en medio de una escalada delictiva, un comerciante de 48 años fue ejecutado esta tarde de un disparo en el pecho durante un asalto en su ferretería en Mar del Plata . La Policía detuvo a los sospechosos.

La víctima fue identificada como Ricardo Raúl Ruiz . Dos motochorros armados que ingresaron a robar en la ferretería Bener, ubicada en avenida Libertad al 7700, casi Luciano Arrué, en el barrio Malvinas Argentinas , y lo balearon.

Tras el ataque, Ruiz fue trasladado de urgencia antes del arribo de la ambulancia, en una camioneta, hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), a unos tres kilómetros del lugar.

A pesar de haber ingresado con signos vitales y de los esfuerzos desplegados por el equipo médico, el hombre falleció minutos después.

Alertados por el hecho, agentes de la comisaría 6ta. montaron un operativo cerrojo en la zona periférica oeste de la ciudad, lo que permitió capturar a dos sospechosos, de 23 y 25 años.

Uno de ellos, quien se cree sería el autor del disparo, fue detenido en Brandsen y 186. Su cómplice, en tanto, intentó escapar por los techos pero fue reducido a las pocas cuadras, en 186 y Berutti. Les secuestraron un revólver calibre 32 .

La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Russo . Peritos de la Policía Científica trabajaron en el comercio para recolectar rastros e instruir las actuaciones.

El episodio no representa un hecho aislado, sino que se enmarca en un escenario de alta conflictividad y descontento social marcado por el incremento de la inseguridad en distintos sectores de la ciudad.

La periferia oeste (abarca barrios como Libertad, Malvinas Argentinas, Bernardino Rivadavia, Regional y Las Américas) figura en el mapa delictivo como una de las áreas de mayor convergencia de robos, asaltos armados y hechos de violencia.

El crimen del comerciante de la avenida Libertad pone en carne viva un problema que ya no distingue entre zonas comerciales, barrios residenciales o la periferia.

Los datos oficiales acompañan el diagnóstico que perciben los vecinos en las calles.

Las últimas estadísticas del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (Cemaed) confirman un repunte constante en los delitos contra la propiedad, los robos de vehículos y motos bajo la modalidad de motochorros, como también en los homicidios dolosos registrados en el primer tramo del año.

Ante semejante deterioro, la respuesta de los vecinos se hizo sentir la noche del pasado jueves. Autoconvocados, por las redes, impulsaron un cacerolazo que se hizo escuchar con fuerza desde balcones y viviendas en distintos sectores de la ciudad, desde el macrocentro hasta la zona sur y Playa Grande, exigiendo respuestas concretas ante la ola de asaltos y entraderas.

El hartazgo vecinal apunta a lo que denuncian como una marcada falencia en la prevención. Desde los foros de seguridad advierten que varias comisarías locales han sufrido una sangría de hasta el 75% de sus agentes operativos debido a traslados o falta de recursos, lo que derivó en un desmantelamiento visible del patrullaje nocturno.

El presidente del Foro de Seguridad de General Pueyrredón, Javier Zumpano, responsabilizó a la política: "El 90% de la culpa la tiene el poder político porque no está actuando como tiene que actuar. Las comisarías, una dependencia que tenía 120 efectivos, hoy cuenta con 30, de los cuales hay que dividirlos en tres turnos de ocho horas", dijo en una entrevista a Radio Brisas.

"Tenemos 2.500 efectivos en Mar del Plata y hay 600 carpetas psiquiátricas. Eso es algo que hay que rever. Esto va cada vez peor", sostuvo.

Fuente: Clarín