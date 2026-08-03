Milei redobló las críticas contra Lula: “Es un ladrón, corrupto y lo liberaron por una falla en el procedimiento”

Javier Milei volvió a apuntar fuertemente contra Lula da Silva y reactivó el conflicto diplomático que se había calmado en los últimos días. El Presidente volvió a calificarlo como un "ladrón", "corrupto" y reiteró sus acusaciones de que la campaña antiargentina estuvo financiada desde Brasilia. Además, no desperdició la oportunidad y también criticó al presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, tras la crisis migratoria en Ceuta.

Cuando las tensiones entre Milei y su par brasilero parecían haber desescalado, en diálogo con LN+ , volvió a la carga y reiteró sus acusaciones de corrupción en contra de Lula: "¿Mentí? Es un ladrón, es un corrupto . Fue condenado. Estuvo preso y lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente", declaró el Presidente.

Además, señaló que los insultos compartidos durante el discurso que dio en suelo brasilero, en un acto de campaña del candidato presidencial Flavio Bolsonaro , fueron "espontáneos". Y sumó: "Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar".

Luego mencionó que Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro y hermano de Flavio, "contó que Lula (da Silva) metió mil millones de dólares para ensuciarme a mí" , para seguidamente sostener que "si hay alguien que interfiere políticamente en la región, es Lula" .

Analizando el panorama político sudamericano, el Presidente recordó que cuando arrancó su carrera política "había solo un país azul (color relacionado con la derecha) y todos rojos (color de la izquierda)", y luego sumó: "Hoy es mayoritariamente azul", en relación a las victorias electorales de candidatos de derecha en la región.

"Yo miro el tablero del mundo", indicó, y sostuvo que "lo hago porque soy un cruzado por las ideas de la libertad".

Por último, volvió a sostener que la presunta campaña antiargentina de las últimas semanas se financió en gran medida con dinero enviado desde Brasil: "Toda la campaña antiargentina fue motorizada por Brasil con plata y recursos para mover la campaña en redes y con influencers y actores".

Y detalló sobre otros países que también habrían financiado. "Brasil en primer lugar, en segundo lugar México , en tercer lugar Estados Unidos; el Partido Demócrata los ha visto declarando barbaridades sobre Argentina".

Por otro lado, el Presidente se metió en la crisis migratoria que vive España en uno de sus enclaves en África, Ceuta, para volver a criticar a Pedro Sánchez y su gestión.

Primero indicó que lo ocurrido en el enclave español es consecuencia de "una política deliberada de la Unión Europea que se llama el multiculturalismo" y que por este motivo "Europa tiene un problema grave, compró todas las estupideces del wokismo".

En este sentido, recordó su controversial discurso en el Foro Económico de Davos en el año 2025. " Hoy los hechos muestran que tenía razón cuando lo advertí en Davos", dijo Milei.

En esa oportunidad, el Presidente calificó al "wokismo" de "un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones cuyo propósito es penalizar el disenso, feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros. Son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles ", manifestó.

Más precisamente sobre el jefe de Estado español y la entrada de migrantes en España, comentó: "Sánchez los usa a esos inmigrantes para que voten por él" , algo que luego comparó con el kirchnerismo, al que marcó como "la sucursal argentina".

Sobre el caso migratorio argentino, aseguró que en el país no hay "problemas con la inmigración" , pero se expresó a favor de que los extranjeros que vienen al país paguen por la salud y la educación.

"Eso de que vienen, usan nuestros recursos y después se van", expresó en señal de afirmación a que se arancelen esos servicios para ese grupo.

Fuente: Clarín