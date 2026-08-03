Confirmaron el pago de un bono para para militares y fuerzas de Seguridad: quiénes y cuándo lo cobran

El Gobierno confirmó este lunes el pago de una suma fija extraordinaria de 50 mil pesos para personal de las F uerzas Armadas, fuerzas federales de Seguridad, organismos de Inteligencia y otras dependencias vinculadas a las áreas de Defensa y Seguridad .

La medida fue oficializada mediante los Decretos 695/2026 y 696/2026 , publicados en el Boletín Oficial y firmados por el presidente Javier Milei , junto a integrantes de su Gabinete.

Las dos normas establecen el mismo beneficio: una " suma fija remunerativa y no bonificable, excepcional , por única vez y de percepción única por persona, de $50.000", que será abonada con los haberes correspondientes a agosto de 2026 .

En el caso del Decreto 695/2026, el bono alcanza al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, al personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

La norma señala que la medida se adopta porque "corresponde adecuar los ingresos del personal alcanzado " y sostiene que busca "asegurar una retribución acorde con las funciones, responsabilidades y dedicación exigidas".

Asimismo, considera "procedente otorgar una suma fija remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez" para "mantener los estándares adquisitivos de las remuneraciones" de ese personal.

Por su parte, el Decreto 696/2026 extiende el beneficio al personal con estado militar de gendarme y al comprendido en la categoría de alumnos de la Gendarmería Nacional, al personal con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina, al personal en actividad de la Policía Federal Argentina, al personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, al Servicio Penitenciario Federal y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

En los fundamentos de esta segunda medida, el Gobierno sostuvo que el objetivo es " reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales".

A partir de ese criterio, el decreto considera necesario otorgar una suma fija "excepcional, por única vez, de percepción única por persona" de $50.000 para el personal alcanzado.

Las dos normas facultan además a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar "las normas aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la aplicación" de la medida.

Los decretos también establecen que el gasto que demande el cumplimiento de ambas decisiones será atendido con los créditos asignados a las jurisdicciones correspondientes dentro del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

Fuente: Clarín