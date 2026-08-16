Mezclar agua con ajo para las plantas: por qué lo recomiendan y cómo aplicar este truco

En el mundo de la jardinería , existen diversos trucos para que tus plantas crezcan fuertes y sanas. Entre ellos, se destaca uno que llama la atención por ser poco cotidiano, pero eficiente: mezclar agua con ajo .

Aunque suene extraño, este método casero se utiliza como complemento para el cuidado de las plantas por los compuestos naturales que tiene el ajo .

El ajo contiene compuestos azufrados , entre ellos la alicina, responsables de buena parte de su olor característico. Cuando el ajo se tritura o se corta, estos compuestos se liberan y pueden generar un aroma intenso .

Por ese motivo, el agua de ajo se utiliza como repelente casero para algunos insectos que pueden aparecer sobre las hojas o alrededor de las plantas.

Preparar esta mezcla en casa es bastante sencillo. Una de las formas más habituales consiste en triturar o picar algunos dientes de ajo y dejarlos reposar en agua . Para hacerlo necesitás:

El preparado puede pulverizarse sobre las hojas , especialmente en aquellas zonas donde se observen insectos. También se puede aplicar alrededor de la planta , evitando empapar excesivamente el sustrato.

Lo ideal es hacerlo en las primeras horas de la mañana o al atardecer , cuando la exposición directa al sol es menor. Esto ayuda a evitar que las hojas húmedas queden expuestas a una radiación intensa.

El agua con ajo es una alternativa económica y fácil de preparar que puede incorporarse ocasionalmente a la rutina de cuidado del jardín. La clave está en no exagerar con la concentración ni con la frecuencia de aplicación .

Fuente: TN