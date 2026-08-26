Matías Pourrain, el jugador argentino detenido por ICE en Estados Unidos, recuperó su libertad bajo fianza

Matías Pourrain , el futbolista de 34 años que fue detenido por el ICE , la policía inmigratoria del gobierno de Donald Trump el pasado 6 de agosto, recuperara mañana su libertad luego de que este miércoles se aprobara su salida bajo fianza, según supo LA NACION de fuentes oficiales.

El joven había sido arrestado cuando intentaba viajar con su equipo desde Miami a Los Ángeles para disputar un partido. Desde entonces permaneció detenido en el Glades County Detention Facility, una cárcel estatal utilizada por el ICE.

Finalmente, en una audiencia que se desarrolló en las últimas horas la defensa de Pourrain, encabezada por Regina de Moraes, logró su libertad a cambio del pago de una fianza de 20.000 dólares .

Fuente: La Nación