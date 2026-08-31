Marcelo Tinelli y Nicolás Occhiato revivieron Videomatch en Luzu TV: de cuánto fue el rating

Este domingo, por la noche, la programación de Luzu TV le dio la bienvenida a Nadie dice Match , una apuesta que tiene a Marcelo Tinelli como protagonista. Acudiendo a los recuerdos nostálgicos del histórico programa Videomatch , el reconocido conductor, acompañado por Nicolás Occhiato y Martín Garabal , estuvieron al frente de esta puesta en escena que tuvo a 240 mil espectadores del otro lado de la pantalla, reaccionando con comentarios y dándole el visto bueno a este contenido.

Para este formato readaptado a los tiempos que corren, Tinelli se unió a Occhiato y Garabal, quienes le dieron soporte en medio de una transmisión que comenzó con la entrada triunfal de los anteriormente mencionados. A ellos, se le sumaron: Ángela Torres , Roberto Peña , Diego Pérez , Martín “Trinche” Dardik y Marcos Giles, quienes son parte del staff del programa Nadie dice Nada .

Al grito de “ Buenas noches, América ”, el oriundo de Bolívar comenzó el programa y dialogó con todos los presentes para darle un color especial a la noche. Como no podía faltar, las chicanas también estuvieron a la orden del día. Una de ellas salió de la voz de Diego Pérez , quien ironizó con el look del tridente y marcó la similitud con CQC , el programa conducido por Mario Pergolini con el que compitieron durante largos años en el prime time .

Uno de los segmentos que más impacto generó fueron los “ 30 segundos de fama ”, donde se le dio lugar a un imitador de sonidos de pájaro, a un doble de Ricky Martín y hasta un bailarín de breakdance . Mientras se sucedía este evento, la audiencia comenzó a crecer dándole el visto bueno a esta propuesta que no perdió su esencia a pesar de su readaptación al streaming .

Entre risas, debates e idas y vueltas entre los que le dieron forma al primer programa de Nadie dice Match , Tinelli le dio paso al show del chiste, un segmento humorístico donde pasaron distintos comediantes a lo largo de la historia del programa.

En esta ocasión, Roberto Peña, Larry de Clay, Sergio Gonal -bajo el alias de Sergio el Diariero-, el Trinche y Alacrán se turnaron para contar los chistes más ingeniosos -algunos de ellos subidos de tono- para que el público presente y la audiencia celebren este pequeño homenaje a uno de los segmentos más populares de Videomatch .

El segmento, que tendrá lugar todos los domingos de 21 a 23h en Luzu TV, marcó el inicio de un nuevo camino de Tinelli en los medios alternativos. “Me encanta haber vivido esto con todos ustedes. Gracias a toda la comunidad de Luzu, gracias por bancar siempre” , destacó el conductor, quien se reinventó en los últimos años para poder encajar en un formato completamente distinto, aunque con la experiencia de haber estado al frente de éxitos televisivos durante muchos años.

Con su clásico latiguillo “ Chau, chau, chauuu ”, el Cabezón despertó la última carcajada en el estudio. Para cerrar, recordó que este lunes continuaba la programación habitual de Luzu TV, por ende, se despidió con la frase “nos encontramos en cualquier momento”.

Fuente: La Nación