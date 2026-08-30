Manuel Torres, adiestrador canino: “No soltar al perro durante el paseo para que socialice es maltrato”

Salir a pasear con un perro suele estar asociado con caminar unos minutos, hacer sus necesidades y volver a casa. Sin embargo, para los animales el paseo representa mucho más que eso: es el momento en el que pueden explorar el entorno, descubrir nuevos olores y relacionarse con otros perros .

Para Manuel Torres , adiestrador y criador canino con 38 años de experiencia, impedir que los perros tengan esa posibilidad puede terminar afectando su bienestar.

Durante una entrevista en el podcast Kompatas y a lo loco , el especialista cuestionó la tendencia de algunos dueños a mantener a sus mascotas permanentemente atadas durante los paseos por miedo a que se escapen o les ocurra algo. “Para mí es maltrato el no soltar a un perro para que socialice y vaya a oler los olores que le vienen” , aseguró.

El olfato es uno de los sentidos más importantes para los perros. Durante una caminata, los animales reciben una enorme cantidad de información a través de los olores que encuentran en el camino.

No se trata simplemente de detenerse cada pocos metros: para un perro, olfatear permite conocer qué animales estuvieron en determinado lugar, detectar cambios en el ambiente y explorar aquello que despierta su interés.

Torres sostiene que impedir constantemente esa conducta puede generar frustración en el animal , especialmente cuando el paseo se convierte únicamente en caminar al ritmo de su dueño.

Para explicar su punto de vista, el adiestrador recurrió a una comparación con una situación humana: imaginó a una persona que encuentra un libro que le interesa, comienza a leerlo y, justo cuando quiere conocer más, alguien se lo quita . “Es como si tú ves un libro que te encanta, lees la sinopsis y decís ‘qué bueno, voy a ver un poco más’ y de repente nos lo cierran”, explicó.

El especialista considera que uno de los errores más frecuentes consiste en hiperproteger a las mascotas . Según su mirada, los perros necesitan tener determinados momentos durante el paseo en los que puedan comportarse como animales y explorar por sus propios medios.

“Es muy importante que sepan que a los perros hay que dejarles hacer cosas de perros”, sostuvo. Esto no significa que un perro deba estar suelto en cualquier lugar. La seguridad, el entorno y las características de cada animal también deben tenerse en cuenta . En calles con tránsito, zonas desconocidas o espacios donde está prohibido llevarlos sin correa, mantenerlos sujetos resulta fundamental.

La cuestión, según Torres, está en encontrar un equilibrio entre el control necesario y la posibilidad de que el perro tenga cierta libertad para explorar.

Fuente: TN