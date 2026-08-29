Manejaba borracho, cruzó un semáforo en rojo y provocó un múltiple choque en Almagro

El conductor de un auto que manejaba borracho cruzó un semáforo en rojo y provocó un múltiple choque durante esta madrugada en la esquina de las avenidas Díaz Vélez y Medrano , en el barrio de Almagro.

El hombre, que viajaba con su vehículo Volkswagen por Diaz Vélez a alta velocidad, tenía 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre , una cifra que representa tres veces lo permitido en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los primeros testimonios recogidos en el lugar, el Volkswagen no frenó ante el semáforo en rojo en el cruce con Medrano y chocó primero con un auto de aplicación, un Fiat Cronos que circulaba con conductor y dos pasajeros, y luego impactó contra un Citroen que estaba estacionado sobre la mano derecha de Diaz Vélez.

Como consecuencia del choque, un equipo del SAME debió atender en el lugar a cuatro pacientes masculinos de 64, 63, 43 y 31 años. El de 63 debió ser trasladado al Hospital Durand con diagnóstico de traumatismo y herida en miembro inferior derecho.

Por otro lado, y dada la violencia del choque, dos de los autos involucrados terminaron con destrucción total.

Fuente: Clarín