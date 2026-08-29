Las Leonas, campeonas del mundo: le ganaron a Países Bajos en los penales y consiguieron la tercera estrella después de 16 años

Todas las estrellas relucen, pero algunas pueden tener un brillo extra. La historia dirá si la tercera que consiguió el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped adquiere ese resplandor adicional, pero las condiciones en las que fue conseguida hacen pensar que así será. Frente al mejor equipo del planeta y en el patio de la casa de sus rivales, Las Leonas se consagraron campeonas del mundo al derrotar 3 a 1 en la definición por penales australianos a Países Bajos tras igualar 1 a 1 en la final que se disputó este sábado en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen.

Bicampeonas olímpicas, tricampeonas mundiales y tetracampeonas de la Pro League, las europeas partían como candidatas en esta final después de haber ganado sus seis partidos en este certamen. Sin embargo, Argentina, que había registrado cuatro victorias y dos empates en su camino hasta el encuentro decisivo, planteó desde el principio un partido mano a mano bajo la lluvia y frente a 10.000 espectadores en las afueras de Ámsterdam.

Los primeros 15 minutos fueron sumamente parejos y cerrados. El conjunto dirigido por Fernando Ferrara se mostró muy prolijo y concentrado en defensa, repartió la tenencia de la bocha con su adversario y no le dio oportunidades de generar riesgo al equipo más goleador de este certamen (había convertido 20 tantos en sus seis partidos previos).

En el segundo segmento, Las Leonas siguieron maniatando a las europeas con un enorme despliegue físico , tenacidad en la marca y paciencia en la defensa, aunque sin acercarse demasiado al arco defendido por Anne Veenendaal . Cuando restaba menos de un minuto para el descanso largo, las locales dispusieron de su primer córner corto y le sacaron provecho con un remate de Yibbi Jansen , la máxima anotadora del certamen, quien así gritó su octavo tanto.

Después del descanso largo, Países Bajos tuvo un arranque furioso y acarició el segundo con otro córner corto rematado por Jansen que motivó una notable reacción de la arquera Cristina Cosentino , quien todavía no sabía que la historia le tenía destinado un capítulo especial. Pero tras ese inicio desfavorable, Argentina comenzó a torcer el destino del partido, mudó el juego al terreno rival y tuvo cuatro cortos en ese segmento, aunque se mostró impreciso en los servicios.

Con el empuje que les imponía la urgencia de marcar para evitar la derrota, pero con un aplomo impropio de una situación así, Las Leonas empujaron sostenidamente desde el inicio del último cuarto y encontraron su premio en el séptimo córner corto del que dispusieron en el encuentro. Esta vez la ejecución fue perfecta: disparó Agustina Gorzelany, desvió Victoria Sauze y definió la capitana María José Granatto , quien así festejó su segundo tanto en este torneo y su 94° con la camiseta argentina. Ese tanto envió la definición a la serie de penales australianos.

Entonces llegó el momento estelar de Cristina Cosentino . La porteña de 28 años, quien lleva siete años defendiendo la valla nacional, agigantó su figura y neutralizó las ejecuciones de Felice Albers (quien intentó tres veces en los ocho segundos de los que dispuso) y Freeke Moes . Las intervenciones de la carcerbera y las conversiones de Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó silenciaron a los 10.000 neerlandeses que habían copado el estadio e hicieron estallar al puñado de argentinos que habían llegado hasta Amstelveen.

De esta manera, el combinado nacional consiguió su tercer título mundial: los anteriores los había conseguido en Perth 2002 (también venció por penales australianos a las neerlandesas) y Rosario 2010 (superó al combinado naranja 3 a 1). Además le puso fin a la racha de Países Bajos, que había ganado los últimos tres certámenes ecuménicos (La Haya 2014, Londres 2018 y Amstelveen-Terrassa 2022).

Fuente: Clarín