Manejaba alcoholizado, chocó contra una casa y una nena de 4 años resultó herida

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Una nena de 4 años resultó herida luego de que una camioneta chocara contra una vivienda en La Plata. El conductor del vehículo tenía 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente.

El hecho fue alertado por vecinos a través de un llamado al 911. Cuando efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar, encontraron una camioneta gris incrustada contra el frente de una casa ubicada en calle 137, entre 530 y 531.

Dentro de la vivienda se encontraban una mujer de 25 años y su hija de 4. Ambas fueron trasladadas al Hospital de Niños para que recibieran atención médica y la menor pudiera ser evaluada.

Además, un hombre de 57 años, amigo de la familia, sufrió cortes y traumatismos en el brazo izquierdo y la cintura. Fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

Otra mujer, de 28 años, también resultó herida y presentó un corte en el cuero cabelludo como consecuencia del impacto.

El conductor fue identificado como Ramón Rojas Rodríguez, de 55 años y nacionalidad boliviana. Sufrió un corte en la frente, aunque no presentó heridas de gravedad.

Tras el accidente, personal de Tránsito de La Plata le realizó un test de alcoholemia que arrojó 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante el resultado positivo, los agentes labraron el acta correspondiente.

La camioneta fue incautada y quedó a disposición del Juzgado de Faltas. La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la fiscal Ana Scarpino.