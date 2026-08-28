MADARIAGA: Nuevamente aprehendieron a reconocidos hermanos por el robo de cables

MADARIAGA





Dos jóvenes fueron aprehendidos nuevamente en General Madariaga, esta vez cuando trasladaban cables de alta tensión que habían sido sustraídos de la empresa COEMA Ltda. Se trata de los hermanos Santiago Ariel Michia, de 26 años, y Diego Emmanuel Michia, de 23, quienes ya habían sido detenidos tres días antes por otro procedimiento policial.





El nuevo episodio se inició a partir de una alerta del Centro de Operaciones Municipal (COM). Los operadores observaron a dos personas que circulaban por Tuyú, entre Moreno y Sarmiento, mientras llevaban un bulto de grandes dimensiones, por lo que dieron aviso a la Policía.





Al arribar los efectivos, procedieron a identificar a ambos individuos. Los sospechosos transportaban una bolsa de arpillera que contenía varios retazos de cables de alta tensión de color negro. Algunos de ellos se encontraban quemados y presentaban el aluminio de su interior al descubierto.





Los elementos fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial. Posteriormente, fueron exhibidos ante el encargado de COEMA Ltda., quien reconoció los cables como pertenecientes a la empresa.





A partir de esta situación, Santiago Ariel Michia y Diego Emmanuel Michia fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la UFID N.º 8 de General Madariaga, a cargo del fiscal Walter Mercuri.





Otra aprehensión, apenas tres días después





El dato que vuelve a poner el caso bajo la lupa es que los mismos dos jóvenes ya habían sido aprehendidos tres días antes, cuando fueron vinculados a otro procedimiento policial por el ingreso a una obra en construcción.





Ahora volvieron a ser detenidos, esta vez en el marco de una investigación por la sustracción de cables pertenecientes a COEMA.





De acuerdo con lo informado, al igual que en el procedimiento anterior, se espera que ambos recuperen la libertad en cuestión de horas, mientras continúa el avance de las actuaciones judiciales.





La reiteración de los episodios vuelve a generar preocupación en el ámbito municipal, desde donde ya se había advertido sobre la situación de personas que acumulan antecedentes y que continúan involucradas en nuevos procedimientos.





Desde el Municipio volvieron a plantear su preocupación por la reiteración de hechos protagonizados por personas con antecedentes y señalaron la necesidad de que estos casos tengan el correspondiente avance judicial y, cuando corresponda, las condenas previstas por la legislación.





El procedimiento también volvió a poner de relieve el rol del Centro de Operaciones Municipal, cuyo sistema de monitoreo permitió advertir la situación y dar aviso inmediato a la Policía, posibilitando la interceptación de los sospechosos y el recupero de los elementos que posteriormente fueron reconocidos por la empresa damnificada.