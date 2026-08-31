MADARIAGA: Hurtaron cigarrillos y golosinas de un supermercado tras ingresar por una ventana sin medidas de seguridad

MADARIAGA

Un supermercado de General Madariaga fue blanco de un hurto durante la madrugada, luego de que un delincuente ingresara al comercio a través de una ventana que no contaba con medidas de seguridad y sustrajera distintos productos.





El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada en el supermercado Bocados, ubicado en la zona de avenida Martínez Guerrero y 9 de Julio. El propietario del comercio fue alertado por la empresa de alarmas ADT sobre una activación en el establecimiento.





Al llegar al lugar, el comerciante revisó las cámaras de seguridad privadas y pudo observar la secuencia del ingreso. En las imágenes quedó registrado un hombre que accedió al interior del supermercado por una ventana que no tenía ningún tipo de protección.





Una vez dentro, el delincuente recorrió el comercio y tomó varios paquetes de cigarrillos y distintas golosinas, para luego retirarse del lugar.





De acuerdo con la denuncia, no se registraron daños ni signos de violencia en el acceso utilizado. El ingreso se habría producido aprovechando precisamente la falta de medidas de seguridad en esa abertura.





La causa fue caratulada como “Hurto” y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8.