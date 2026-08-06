MADARIAGA: Descargó una app trucha para ver TV, le ingresaron a la cuenta bancaria y le sacaron $229.000

MADARIAGA





Un comerciante de General Madariaga denunció haber sido víctima de una presunta estafa informática luego de descargar una aplicación para ver televisión en su teléfono celular. Tras instalar el programa, advirtió que habían realizado una transferencia no autorizada desde su Cuenta DNI por 229.000 pesos.





La víctima relató que el hecho ocurrió el pasado 1 de agosto, alrededor de las 20, cuando descargó la aplicación denominada "CUBA TV" con el objetivo de acceder a contenidos televisivos.





Según manifestó, poco después de completar la instalación constató el faltante de 229.000 pesos de su cuenta bancaria. De acuerdo con la denuncia, el dinero fue transferido a un CVU registrado a nombre de otra persona, por lo que el damnificado comprendió que había sido víctima de una defraudación informática.





La presentación fue realizada en sede policial con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, que inició una causa por estafa para determinar cómo se concretó la maniobra e identificar a los responsables.





El comerciante indicó además que la denuncia será presentada ante la entidad bancaria correspondiente para solicitar el inicio de las actuaciones administrativas y el análisis de la operación realizada.





La investigación continúa para establecer si la aplicación descargada contenía algún software malicioso o si la maniobra fue ejecutada mediante otro mecanismo de fraude digital.