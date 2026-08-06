Así fue la noche con Facundo Moyano, según Candela Arizaga: “La droga era mía y ni siquiera tuvimos sexo”

Después de 72 horas del escándalo de la huida por avenida Libertador, de madrugada, con un catsuit colorado, Candela Magalí Arizaga declaró ante la Justicia y buscó despegar a su novio. “Yo tenía mi propia droga” , aseguró.

Según relató, el domingo a la tarde, Arizaga y Moyano fueron a la cancha a ver a River y de ahí regresaron al departamento del dirigente, en un piso 21 sobre Avenida del Libertador. Para cerrar el día, pusieron una película. “No tuvimos ninguna discusión ni nada por el estilo; ni siquiera tuvimos sexo ”, dijo.

Pasada la medianoche, como no se podía dormir, Arizaga decidió tomar cocaína que llevaba entre sus cosas. Le mandó un WhatsApp a la empleada doméstica para decirle que no fuera a trabajar al día siguiente. Moyano, según declaró ella, no se drogó ni estaba tomando alcohol en ese momento. Tampoco hubo discusiones ni peleas de pareja.

La joven desmintió rotundamente haber sido víctima de violencia física, verbal o de privación de la libertad por parte de Moyano. Atribuyó los hechos registrados el pasado lunes 3 de agosto a un episodio de brote psicótico por consumo de drogas.

Según consta en el acta judicial de la entrevista presenciada por la fiscal del caso y la trabajadora social Camila Díaz, Arizaga relató cómo fue el fin de semana junto a Moyano.

“Venía con cambios en el estado de ánimo y no fue una buena mezcla, tuve un brote psicótico (...). En mi mente sentí que me perseguían cosas, alucinaba, mi mente no estaba ahí y yo quería huir”, declaró.

Sobre la jeringa con líquido transparente encontrada en el departamento, dijo que era para “la sinusitis de Juan Facundo Moyano” .

Frente a las preguntas sobre los videos que la muestran en estado desesperado corriendo y el intento de Moyano de frenarla, la influencer buscó desactivar cada una de las líneas de sospecha que apuntaban al hijo de Hugo Moyano:

Como cierre de su exposición, Arizaga dejó en claro su intención de dar por terminada la persecución penal de la causa: se negó formalmente a instar la acción penal y solicitó el levantamiento inmediato de las medidas cautelares y perimetrales interpuestas sobre Moyano.

“No deseo mantener las medidas restrictivas; mi interés es retomar el vínculo con él” , expresó ante el Ministerio Público Fiscal, y concluyó que todo fue un “ garrón por algo que ni pasó ” .

Fuente: TN