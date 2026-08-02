Los últimos minutos de Mailén Antonich antes del femicidio en Mar del Plata: qué dijo el chofer que la llevó al balneario

La denuncia presentada por Walter Antonich, hermano de Juana Mailén Antonich , aporta nuevos detalles sobre las últimas horas de la joven de 24 años antes de ser asesinada en el Balneario Cero, en la zona sur de Mar del Plata . La causa, que instruye el fiscal Carlos Russo , titular de la UFI N°7 , tiene detenidos a Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27) , los dos serenos sospechados de haber participado en el femicidio.

De acuerdo con el documento al que accedió Infobae , la familia comenzó a reconstruir el recorrido de la víctima apenas advirtió que no regresaba a su casa y no daba señales. Según explicó, eso les llamó la atención porque “ella tiene dos hijas de 1 y 6 años y siempre está muy al pendiente de las nenas, por lo que siempre avisa si llega más tarde de algún laburo o algo” .

En el relato que hizo ante los efectivos de la Comisaría 16, Walter contó que el sábado 1° cerca de las 16, un conductor identificado como Valentín B. pasó a buscar a su hermana por su vivienda de la calle Nápoles al 8500 para llevarla a una entrevista de trabajo en el Balneario Cero de Punta Mogotes.

Precisó que su hermana salió vestida con una campera negra con rayas blancas, una remera roja, un pantalón de jean de color azul con roturas en las rodillas y una mochila de color negro. “Desde ese momento no volvimos a saber más nada de ella” , aseguró.

De acuerdo con la denuncia, la familia de Mailén intentó comunicarse con ella a su teléfono, pero el aparato permanecía apagado . Sin embargo, lograron establecer que el último registro de actividad de WhatsApp fue a las 17.04 , horario en el que, según indicó su hermano, correspondía al momento en que publicó un estado de WhatsApp en el que se veía el ingreso al Balneario Cero.

Walter Antonich también contó que Mailén le había comentado a una amiga que había publicado un pedido de trabajo en Facebook y que, a partir de ese aviso, un hombre la contactó por mensaje privado para ofrecerle un empleo de limpieza en un hotel . Ambos acordaron encontrarse el sábado en el Balneario Cero.

Uno de los datos más relevantes del escrito es el relato que, según Walter, le hizo el conductor que trasladó a su hermana. Es que, al ver que Mailén no regresaba, lo ubicaron para consultarle si tenía algún dato. “Me dijo que él la llevó hasta ahí, que como estaba lloviendo, le prestó una campera para que ingresara hasta el lugar. La esperó 30 minutos y, como no salía, se fue” , dijo.

Más tarde, el tío de la víctima contó en declaraciones a TN que el conductor les dijo que no era remisero “oficial” y que había llevado a Mailén “de onda” porque ambos se estaban conociendo y mantenían una relación sentimental incipiente.

“Me pareció todo muy raro. Yo le había mandado un mensaje y me pidió que lo mantuviera informado, pero después me bloqueó . Por lo que escuché, se presentó a declarar, aunque a nosotros no nos dijeron nada”, sumó Luis.

A medida que pasaban las horas, la preocupación de la familia aumentaba. “Como no teníamos noticias de ella, con su amiga ingresamos a la cuenta de Facebook de mi hermana para ver si encontrábamos el chat de la persona que le ofreció el laburo, pero no encontramos nada” , declaró Walter.

Con esos elementos, la familia se dirigió primero a la Comisaría 16 para denunciar la desaparición y luego comenzó a recorrer el balneario, guiándose por la foto que Mailén había publicado, donde se veía una tranquera. Horas después observaron movimientos sospechosos y alertaron al 911.

La llegada de la Policía terminó con la detención de dos hombres que intentaron escapar entre los árboles y el posterior hallazgo del cuerpo de Mailén detrás de una casilla ubicada dentro del predio.

La investigación continúa a cargo del fiscal Carlos Russo, quien busca reconstruir qué ocurrió desde que la joven ingresó al balneario hasta el momento de su asesinato. En ese marco, este domingo se presentó en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) el conductor de la aplicación que trasladó a Antonich hasta el predio. Lo hizo acompañado por un abogado y su declaración será incorporada al expediente junto con el análisis de las cámaras de seguridad del complejo y el resto de las medidas de prueba ordenadas en la causa.

Fuente: Infobae