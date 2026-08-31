Llamaron a la puerta, se asomó por la ventana y le tiraron ácido en la cara: lucha por su vida pero podría quedar ciega

Eran las cuatro de la tarde del 27 de agosto y Agustina Soledad Rodríguez (25) estaba descansando en su cama, en la localidad de Pablo Podestá , junto a su hija de 3 años. La nena le pidió que le hiciera "la leche" y su mamá se levantó, pero justo llamaron a la puerta.

Apenas corrió la cortina de la ventana, que estaba abierta, un joven le tiró ácido en la cara, lo que le afectó el 32% de su cuerpo, en la parte superior, y sobre todo en la cara. Según le dijo a Clarín su hermana, Agustina " tiene 90% de probabilidad de no volver a ver ".

El ataque se produjo en la casa situada en la esquina de la calle Corrientes y la avenida Pérez Galdós, en el partido de Tres de Febrero .

De acuerdo al relato de la familia, "golpea la puerta un pibe, diciendo que le traía un paquete para ella" y "cuando Agus abre la cortina de la ventana, éste le tira ácido en la cara".

"La mamá la escucha, sale de su habitación y la ve a Agus tirándose agua, tratando de calmar el dolor, a lo que justo llega el papá de su hija y la lleva al hospital", expresó Jazmín Rodríguez.

"Agus hoy está peleando por su vida , tiene afectado los pulmones, la visión y su cara, torso, brazos y piernas quemados", señalaron sobre la joven, que está internada en terapia intensiva en el Hospital Bocalandro.

El caso es investigado por la fiscal Diana Makyo , de la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Martín. Según el portal Primer Plano , “se investiga el móvil, pero en principio parecería descartado un tema de violencia de género”.

Lo que aseguran desde el entorno de la víctima es que el novio de Agustina y su familia habían recibido amenazas en los días previos. " Ella no se metía con nadie ni andaba en cosas raras ", remarcó su hermana.

La joven vivía en esa casa con su mamá y su nena, que no para de preguntar por ella y cumplirá 4 años el próximo sábado.

Desde principios de 2025 trabajaba como manicura y manejaba su emprendimiento a través de las redes sociales.

El agresor escapó en auto hacia la zona de Hurlingham, pero hasta el momento no lo detuvieron.

La familia de Agustina solicitó seguridad para el resto de la familia y el traslado de la paciente a un hospital especializado en quemados.

"Necesitamos saber quién fue, necesitamos justicia queremos que se haga viral, que se mueva la Justicia", indicaron en las redes sociales.

Su hermana Jazmín, consultada por Clarín sobre si los médicos ya les confirmaron que quedará ciega, respondió: "Es probable, no está confirmado, pero lo que ahora importa es que viva y no esté en riesgo".

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín