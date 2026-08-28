Le prometieron amor y un viaje a Inglaterra: Una mujer argentina fue estafada en casi $30 millones

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Una mujer de 60 años, oriunda de Paraná, Entre Ríos, denunció haber sido víctima de una millonaria estafa virtual luego de mantener durante meses conversaciones por redes sociales con un hombre que decía ser ciudadano británico.

Según la denuncia, el contacto comenzó en febrero del año pasado a través de Facebook y luego continuó por WhatsApp. El supuesto hombre se identificaba como Michael Lawrence Williams y, con el paso del tiempo, habría generado un vínculo sentimental con la víctima. Le aseguraba que quería viajar hasta Argentina para conocerla, pero comenzó a pedirle dinero con distintos argumentos relacionados con el supuesto viaje.

Convencida de que el encuentro se concretaría, la mujer tomó créditos en diferentes entidades financieras y realizó transferencias por un total de $29.816.400,69 a las cuentas indicadas por los estafadores.

La investigación, a cargo de la fiscal Daniela Montangie, permitió determinar que parte del dinero había sido transferido a una cuenta perteneciente a una mujer de Concordia. Por orden de la jueza de Garantías Gabriela Seró, se realizó un allanamiento en una vivienda de calle La Heras, donde secuestraron tres teléfonos celulares. La sospechosa quedó vinculada a la causa como presunta coautora y los dispositivos serán sometidos a peritajes.

El caso presenta similitudes con una reciente estafa denunciada en General Madariaga, donde una jubilada de 70 años transfirió $3.621.712,35 a una persona que se hacía pasar por el actor estadounidense Kevin Costner. El engaño comenzó en TikTok y continuó mediante la aplicación Zangi, donde el falso actor le ofreció un supuesto carnet de “Club Fan” y hasta le propuso comprarle una propiedad.

La causa de Madariaga es investigada por el fiscal Walter Mércuri, quien busca determinar el recorrido del dinero e identificar a los responsables. La víctima descubrió el engaño después de encontrar comentarios de otros usuarios que advertían sobre el perfil falso.