Filtraron cuándo sería la final de Gran Hermano Generación Dorada

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para conocer quién será la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Esta edición comenzó el 23 de febrero de 2026 y todo parecería indicar que Santiago del Moro revelaría el contenido del último sobre en tres semanas. Si bien aún hay siete participantes dentro de la casa, tres de ellas ya tienen asegurado un lugar en la final.

De acuerdo con la información que dio Ángel de Brito, la final de Gran Hermano Generación Dorada estaría prevista para el lunes 14 de septiembre . Luego de conocerse a la nueva ganadora, al día siguiente, el martes 15, se realizaría un especial con la ganadora para seguramente repasar lo mejor de su paso por la competencia, las estrategias y sus vínculos con el resto de los participantes.

No obstante, cabe remarcar que hasta el momento desde el canal no confirmaron la fecha de finalización del ciclo. De hecho, De Brito deslizó en Ángel responde (Bondi Live) que hasta se estaría analizando la posibilidad de extenderlo un tiempo más debido al rating. “Parece que lo estiran una semana más por miedo a lo que viene, entonces quieren estirar un poco más Gran Hermano para que les mejore el promedio de septiembre”, sostuvo. Cabe mencionar que el lunes, Telefe estrenó una nueva edición del reality Popstars , conducido por Nico Vázquez .

De todas maneras, de lo que sí hay certezas es que la final del reality está cada vez más cerca. Hasta el momento las tres finalistas confirmadas son Yanina Zilli, Solange Abraham y Luana Fernández . El lunes 31 de agosto tendrá lugar una nueva gala de eliminación. La placa, que esta vez es negativa –es decir, que se vota para eliminar y no para salvar–, tiene como protagonistas a Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos, Jennifer “Pincoya” Galvarini y Mariela Prieto.

Fuente: La Nación