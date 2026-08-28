Las persianas blancas pasaron de moda: la nueva tendencia para las ventanas de casa que es más elegante y práctica

Durante años, las persianas blancas fueron una de las opciones más elegidas para cubrir las ventanas de las casas. Sin embargo, una nueva alternativa comenzó a ganar protagonismo en la decoración de interiores: las cortinas black out con guía , que permiten cubrir completamente la abertura y evitar que el sol ingrese al ambiente.

A diferencia de las tradicionales cortinas roller black out, esta alternativa cuenta con guías que mantienen la tela pegada a los costados de la ventana. De esta manera, se reduce al mínimo el paso de luz por los laterales y se consigue un oscurecimiento mucho más efectivo.

Además de su función práctica, se destacan por su aspecto más limpio y uniforme, especialmente en dormitorios, livings y espacios donde se busca una estética moderna.

Las cortinas black out están fabricadas con telas diseñadas para bloquear la entrada de luz solar . La diferencia principal con una convencional está en su sistema de instalación.

La tela se desplaza por un mecanismo que incorpora guías superiores , que ayudan a mantenerla en su lugar y evitan que queden espacios abiertos entre la cortina y el marco de la ventana.

Esto permite generar un ambiente mucho más oscuro, incluso cuando afuera hay sol intenso.

Aunque pueden parecer similares, no son lo mismo que una cortina roller .

La roller black out tradicional se enrolla sobre un tubo ubicado en la parte superior de la ventana. Si bien la tela bloquea la luz, suelen quedar pequeños espacios a los costados por donde puede ingresar claridad.

En cambio, las cortinas black out con guía están pensadas para cerrar también los laterales , por lo que ofrecen un mayor nivel de oscurecimiento.

Por este motivo, son una alternativa especialmente interesante para dormitorios, habitaciones infantiles, salas de televisión y otros ambientes donde se necesita reducir al máximo la luz exterior.

Uno de los principales motivos por los que estas cortinas comenzaron a llamar la atención es que permiten reemplazar las persianas tradicionales por una solución visualmente más uniforme .

Las persianas blancas pueden acumular polvo y requieren limpiar cada una de sus lamas por separado. En las cortinas black out, en cambio, la superficie es continua y resulta más sencilla de mantener limpia.

Además, al no tener las numerosas divisiones de una persiana tradicional, aportan una apariencia más minimalista y moderna .

Otra de las ventajas de este sistema es que permite mejorar el descanso , especialmente en dormitorios donde entra luz desde el exterior durante la madrugada o las primeras horas de la mañana. Al reducir los espacios por los que puede filtrarse claridad, las cortinas black out con guía permiten conseguir un ambiente más oscuro y controlado, algo que también puede resultar útil para quienes trabajan de noche o necesitan dormir durante el día.

Fuente: TN