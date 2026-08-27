Las perlitas de la sesión en Diputados: los aplausos a Rossi, el pedido de Bregman y el cruce entre Lemoine y Pagano

La Cámara de Diputados le dio media sanción este miércoles a los proyectos de la reforma de la carta orgánica del Banco Central y de la ley de Inocencia Fiscal II , en una sesión que estuvo colmada de cruces, intercambios y perlitas entre los legisladores. La jornada se extendió durante más de 12 horas y generó festejos en el oficialismo y enojo en la oposición no dialoguista.

La sesión comenzó a las 12 y el Gobierno buscaba dejar atrás una serie de contratiempos en el Congreso, producto del endurecimiento de algunos gobernadores que hasta hace poco se mostraban como aliados de la Casa Rosada. Finalmente lo logró y el presidente Javier Milei celebró: “ Muchas gracias, diputados nacionales, por este nuevo paso en el camino hacia la libertad ”.

El diputado Aldo Leiva , del Partido Justicialista, fue uno de los más eufóricos durante la sesión. En un momento, se acercó al estrado de la presidencia de la Cámara y encaró a Martín Menem para recriminarle por los manejos de la jornada y los agravios cruzados. “Chorros”, le gritó, mientras era contenido por compañeros de su banca, como Juan Grabois.

Además, también se cruzó con Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza (LLA), a quien acusó de haberle dicho que su vestimenta era “payasesca”. El legislador peronista se jactó de no ser un “buchón”, pero exigió “respeto” por parte de sus compañeros de recinto.

En tanto, el jefe de la bancada kirchnerista, Germán Martínez , criticó a Menem por la votación en particular de la reforma de la carta orgánica y le dijo: “Bajá el dedito, maleducado, que no te da”.

En medio de la intervención de Marcela Pagano , la diputada Lilia Lemoine le gritó por encima. “ Callate sucia ”, se escuchó decirle a quien fue su compañera de bancada y con quien mantiene cruces con cotidianeidad en redes sociales.

Se escuchó 💥 Bregman está celosa porque no le grité a ella. Pero es lo mismo si pertenecen al mismo frente que trabaja para Sergio Massa. #villerasucia https://t.co/sWITxPXMHm pic.twitter.com/RKcqtm3cNS

Luego, Lemoine siguió con la pelea en redes sociales y apuntó también contra la izquierda: “Bregman está celosa porque no le grité a ella. Pero es lo mismo, si pertenecen al mismo frente que trabaja para Sergio Massa”.

En un momento de la sesión, el ambiente se volvió tenso y se produjo un incómodo intercambio entre el oficialismo y la oposición. Durante su exposición, Agustín Rossi , de Unión por la Patria, estaba dando una argumentación y utilizó como ejemplo la derrota en las urnas ante el macrismo, lo que generó risas en la bancada de La Libertad Avanza.

“Nosotros perdimos las elecciones en 2015″, expresó el exministro de Defensa, cuando comenzaron a escucharse aplausos desde la oposición. “ ¿Qué aplaudís? “, reaccionó Rossi enojado.

Por otra parte, el excandidato a vicepresidente cuestionó la reforma de la carta orgánica e hizo una comparación de Milei con un personaje. “A principios de los años 70 estaba el cómic Hijitus , que trataba de un personaje que se convertía en superhéroe. Allí estaba el profesor Neurus, que era un científico extravagante que hacía todas las maldades y tenía como lema decir que las cosas eran suyas. Bueno, en la historia del Banco Central, Neurus es el Presidente, que quiere quedarse con el BCRA aunque pierda las elecciones”, sostuvo.

La oposición realizó una conferencia conjunta para exigir un plan por los endeudados -a raíz de los altos niveles de morosidad en la Argentina-, la cual fue encabezada por la diputada de izquierda Myriam Bregman . “ No hay endeudados, hay estafados ”, reclamó la excandidata presidencial.

“Marcos Galperín y todos los que están detrás de los grandes bancos han conseguido leyes en las que los proveen de todo tipo de beneficios impositivos. Ese dinero que ellos se quedan y no llega a donde debería llegar está siendo utilizado para prestárselo a las familias a tasas usurarias”, expresó.

Fuente: La Nación