Horacio Pietragalla dijo que le mostraron una imagen de Videla y el bloque libertario acusó un intento de levantar la sesión

El diputado Horacio Pietragalla Corti , de Unión por la Patria, acusó este jueves a la madrugada, durante la sesión en la Cámara baja, que una persona le mostró una imagen de Rafael Videla y le expresó su apoyo . El legislador, que es hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar, dijo que esa persona estuvo hablando con Lisandro Almirón, de LLA, y pidió que sea retirada del recinto por esa acción, mientras que desde el bloque libertario sostuvieron que se trató de un intento por levantar la jornada electoral .

“Estaba en la puerta del hemiciclo y un sujeto me preguntó si el diputado Almirón estaba de este lado y le dije que no. Y justo tenía el celular prendido y se le veía como fondo de pantalla una foto del dictador y genocida Rafael Videla. Estamos en la casa de la democracia. El muchacho me dijo que lo tenía porque es militar”, relató Pietragalla en el Congreso.

Acto seguido, el diputado exigió que esa persona sea retirada del recinto. “Para mí no es militar, sino que es un flor de hijo de p... Pido que por favor sea expulsado de esta casa. Acá al que le gusta Videla se va a la calle, le guste a quien le guste . Lo tienen que reprimir. Si quieren, en la casa de ustedes, hasta mastúrbense con Videla, pero acá se lo reprime”, explicó.

Acá explico lo que sucedió cuando una persona se para al lado mío en el ingreso al recinto y me preguntó por el diputado Almirón con el celular encendido y de fondo de pantalla la foto de Videla. Esto no se puede permitir en la casa de la democracia. Para los que tengan… pic.twitter.com/tWpL7yhEwg

Más tarde, Pietragalla continuó su descargo en redes sociales, donde insistió en que ese tipo de actitudes son inadmisibles. “Esto no se puede permitir en la casa de la democracia. Para los que tengan nostalgia del genocida, acá en el Congreso reprímanlo ”, aseguró.

Luego, el jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez , solicitó la palabra en la sesión y, cuando se le otorgó el turno, pidió que se realice un cuarto intermedio para solucionar el asunto, mientras sus compañeros de bancada se levantaban de sus respectivos asientos.

De su bloque, Juan Grabois respaldó a Pietragalla y apuntó contra Almirón , a quien tildó de “ratita cobarde pasada de coragil”. “Andaba a los besos en la Cámara de Diputados con un señor que se metió ilegalmente en el recinto, mostrando una foto de Videla para provocar. Luego, se dio a la fuga. Cuando le preguntamos quién era su amiguito, se negó a identificarlo”, comentó.

“ Es bastante grave que ingrese un provocador videlista sin identificación al recinto . Daña los procedimientos básicos de la democracia. Hay que frenar a estos nostálgicos de la dictadura. No les tenemos miedo ni vamos a ser sus víctimas, sino su peor pesadilla”, resaltó.

La ratita cobarde pasada de coragil, llamada Almirón, andaba a los besos en la Cámara de Diputados con un señor que se metió ilegalmente en el recinto, mostrando una foto de Videla para provocar. Luego, se dió a la fuga. Cuando le preguntamos a Almirón quién era su amiguito, se…

Pietragalla, por su parte, es hijo de personas que fueron desaparecidas durante la última dictadura militar en la Argentina. Fue apropiado por los militares y, luego, restituido por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Desde La Libertad Avanza desmintieron las acusaciones y Almirón -a quien Pietragalla vinculó con la persona que le habría mostrado la imagen de Videla- dijo no haber conversado con nadie. Además, desde el bloque libertario afirmaron que se trató de un intento para levantar la sesión y el diputado llamó a “testar” las declaraciones del legislador en su contra .

“ Yo no saludé a nadie, no sé por qué dijo eso. Y yo no acredité a nadie. Me parece muy fácil querer romper una sesión imaginando cosas . Después empiezan a inventar cosas, yo no vi ninguna pantalla. Si tuviera algo que reivindicar o defender, lo haría en este preciso instante, y no lo hago porque no tienen nada que ver la acusación ni la manera en la que se manejó el diputado”, remarcó Almirón cuando tomó la palabra.

A su vez, subrayó que “se puede decir cualquier cosa de cualquier persona con fragilidad y facilidad” y advirtió que solicitaría acceso a las cámaras del recinto para documentar el episodio. “Voy a pedir una sanción y que se testen las palabras y la imputación falaz que me ha hecho el diputado. Es una barbaridad lo que dijo. Está mintiendo, quieren levantar la sesión ”, indicó.

Además, siguió: “Hay maneras de golpear bajo, pero esto me parece demasiado. Vos que defendés la Constitución, ¿no tengo derecho a una defensa si miente? ¿Por qué querés romper la sesión?“. Tras ello, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intervino y le pidió a Almirón que calmara la situación.

Sin embargo, Almirón continuó con su perspectiva en redes sociales y cruzó a la oposición, a la que calificó de estar “eternamente peleada con la realidad”. “Los que adoran a Castro y Ortega, los que veneran al Che [Guevara] y a Maduro, los que condecoraron a Chávez y lustraban los zapatos de Petro y Da Silva, todas figuras funestas o dictatoriales, se ofenden por un supuesto wallpaper que no existe ”, escribió.

Los que adoran a Castro y Ortega, los que veneran al Che y a Maduro, los que condecoraron a Chávez y lustraban los zapatos de Petro y Da Silva, todas figuras funestas y/o dictatoriales, se ofenden por un supuesto wallpaper que no existe. Eternamente peleados con la realidad. https://t.co/iIMSU9fUHm

Lilia Lemoine, asimismo, replicó el mensaje de Almirón acusó a la oposición de estar “desesperada” para lograr que se levante la sesión. “Mentir para ellos no es un problema”, declaró.

Fuente: La Nación