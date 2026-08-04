Las 3 plantas para sembrar en agosto y que llenen de color y perfume tu jardín en primavera

Agosto es el momento ideal para comenzar a sembrar especies que florecerán con la llegada de la primavera . En esta época del año, las temperaturas empiezan a subir lento y los días se alargan, lo que favorece la germinación y el desarrollo de muchas plantas ornamentales.

Las especies que más recomiendan sembrar en este mes, según los expertos en jardinería, son los copetes , las caléndulas y las petunias .

Los copetes ( Tagetes ) son una de las flores más fáciles de cultivar y una excelente opción para quienes recién empiezan con la jardinería.

Además de aportar tonos amarillos, naranjas y dorados al jardín, ayudan a atraer insectos beneficiosos y pueden colaborar en el control natural de algunas plagas. Lo ideal es sembrarlos en un lugar con buena luz y mantener el sustrato ligeramente húmedo durante la germinación.

La caléndula es otra de las plantas que conviene sembrar en agosto para disfrutar de su floración en primavera.

Sus flores de color amarillo y naranja resisten bien los cambios de temperatura y atraen abejas y otros polinizadores. Además, se adapta tanto a macetas como a canteros y necesita pocas exigencias de mantenimiento una vez que comienza a crecer.

Las petunias son una de las especies ornamentales más elegidas por la abundancia de flores que producen durante varios meses.

Para obtener buenos resultados, conviene sembrarlas bajo protección o en almácigos durante agosto y trasplantarlas cuando las temperaturas sean más estables. Con buena exposición al sol y riegos regulares, ofrecen flores en tonos blancos, rosados, violetas, rojos y fucsias.

Para que las plantas crezcan fuertes y florezcan con la llegada de la primavera, los especialistas recomiendan:

Con estos cuidados, las plantas tendrán mejores condiciones para desarrollarse y regalar una floración abundante durante la primavera y buena parte del verano.

Fuente: TN