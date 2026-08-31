La reacción de los medios del mundo al anuncio de que Messi se retira de la selección argentina

Este lunes al mediodía, Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la selección argentina tras más de 20 años con la albiceleste. La noticia llegó rápidamente a los medios alrededor del mundo , que se hicieron eco de la emotiva carta que publicó en su cuenta de Instagram y en la que le agradeció a los hinchas por acompañarlo en “este viaje tan hermoso pero difícil”.

En España , país en donde el delantero vivió más de 20 años mientras jugaba en el Barcelona, el diario El País tituló con uno de los textuales del mensaje: “Duele en el alma”.

La Vanguardia , por otro lado, hizo hincapié en la importancia que tuvo la reciente muerte de su padre, Jorge Messi , en la decisión de retirarse del seleccionado. Según el medio catalán, el fallecimiento “lo terminó de convencer del adiós”.

“Capitán y mito de la selección argentina”, tal como lo define el artículo, “fue el faro indiscutible sobre el que gravitaba todo, juego y liderazgo de los sudamericanos”. “La selección argentina deberá reinventarse, de la mano de su técnico Lionel Scaloni, a partir de ahora”, consideró la nota.

MARCA , el diario español referente de información deportiva, se mostró sorprendido por la noticia y destacó el retiro como un “ bombazo mundial ”.

En Francia , donde Messi jugó para el Paris Saint Germain, Le Figaró publicó la carta completa y habló del jugador de 39 años como la “leyenda argentina” que puso fin a su etapa con la selección nacional.

“Se cerró un capítulo en el fútbol internacional. Para siempre . La última vez que el público vio a Lionel Messi entre lágrimas fue el 19 de julio en el césped del MetLife Stadium, tras la derrota de la Argentina en la final del Mundial contra España”, recordaron.

En Italia , el Corriere della Sera también replicó el comunicado de Messi. Lo mismo hicieron, por su parte, en Reino Unido la BBC Sports y el Daily Mail .

The Athletic , el sitio de deportes de The New York Times , y uno de los que más sigue la carrera del delantero estrella del Inter Miami, destacó en su página el retiro de Messi tras el resultado del Mundial 2026.

“La última aparición del jugador de 39 años con su selección fue la derrota final ante España, que puso fin a su sexta participación en la Copa del Mundo, en la que se convirtió en el tercer jugador (después del brasileño Cafú) en participar en tres finales de la Copa del Mundo , tras haber ganado la edición anterior en 2022″, escribieron.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento.

Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años.

Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil.

Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".

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Fuente: La Nación