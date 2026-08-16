La cumbre de los referentes del PJ entusiasma al grupo que se diferencia de La Cámpora y de Kicillof

El diálogo entre los principales referentes del peronismo que se concretó el martes, con dirigentes enfrentados que volvieron a verse cara a cara, como el gobernador Axel Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner , derramó optimismo sobre la variante justicialista que, el 1º de Mayo, se presentó en Parque Norte como un movimiento alejado de esa pelea central en el justicialismo. Con la reunión que se activó en el peronismo, en este sector vieron con buenos ojos ser parte y valoraron la defensa de las elecciones PASO que quedó plasmada como resultado principal del encuentro.

Guillermo Michel , Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos son los principales dirigentes del espacio conocido como “peronismo federal”, que se presentó en jornadas denominadas “El peronismo debate”, en el predio porteño de Parque norte y en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. Si bien ninguno de ellos fue parte del encuentro central que, el martes, celebró el justicialismo en el Hotel Emperador, en Retiro, lo vieron con buenos ojos y, según aseguraron, tuvieron participación con algunos de los protagonistas.

Según pudo saber LA NACION , el diputado Michel dialogó con Gildo Insfrán durante la estadía del gobernador formoseño en Buenos Aires. Insfrán fue uno de los mandatarios provinciales que formaron parte del encuentro peronista (los otros fueron Kicillof, el riojano Ricardo Quintela , el fueguino Gustavo Melella , y el pampeano Sergio Ziliotto ). “Estamos sumados”, dijeron a este diario desde el entorno de Michel.

“Son iniciativas en paralelo. Nosotros movilizamos en torno al debate por políticas públicas para el próximo gobierno y proponiendo dirimir en las PASO las candidaturas del año próximo. Ellos han comprometido un acuerdo por la permanencia de las PASO. Es convergente y muy importante”, consideró una fuente que es parte del armado federal al ser consultada sobre los efectos de la cumbre peronista de la semana pasada.

Tras el encuentro que juntó a Kicillof, Máximo Kirchner y Massa con legisladores y gobernadores, la diputada Tolosa Paz dijo al diario La Voz, de Córdoba, que la reunión representaba “un gran primer paso”, además de destacar a las PASO como herramienta electoral. Desde el entorno de la exministra de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández dejaron trascender que “sería bueno también que se convoque a otros sectores, como los presidentes del partido en lugares que no gobierna el peronismo, o representantes de los peronismos provinciales, que también expresan una voz y una mirada federal, y que no necesariamente están representados en los dirigentes que estuvieron presentes”.

Este espacio del peronismo federal que se abre de la interna entre los seguidores de la expresidenta Cristina Kirchner y los de Axel Kicillof realizó su segundo encuentro, el 15 de junio, en Concepción del Uruguay. En ese acto, emitió un documento en el que tendió una mano al sector agropecuario, un terreno siempre hostil para el kirchnerismo. Se mostraron abiertos a discutir sobre las retenciones y a reconocer “errores del pasado”.

Fuente: La Nación