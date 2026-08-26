Juicio a “Pity” Alvarez: el músico se durmió en plena audiencia y le rechazaron sus pedidos de anular el debate

El tribunal que lleva adelante el juicio contra Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú (54) rechazó este miércoles los cuatro planteos presentados por la defensa del músico, quien se durmió en varios momentos de la audiencia , tomó café y fue despertado reiteradas veces por uno de sus abogados.

"Muchas gracias", le dijo "Pity" Álvarez a los jueces Gustavo Groerner, Juan Martín Ramos Padilla y Hugo Navarro luego de que le autorizaron poder retirarse del recinto. Minutos antes, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se mostró somnoliento y ayudado por su equipo de flamantes defensores, a cargo de Sebastián Queijeiro y Javier Baños.

"Pity" Álvarez está siendo juzgado como único imputado del homicidio de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz (36) , quien este miércoles hubiese cumplido 44 años, lo que motivó el recuerdo de su hija Jacqueline en redes sociales.

La quinta audiencia del debate comenzó con una hora de demora , lo que provocó que el juez Groerner, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29 llamara la atención a los defensores.

Como ya es una costumbre, el músico llegó acompañado de su hermana Silvina. En los tribunales ya lo esperaban su manager Santiago Ruiz -vestido con una remera con el escudo de Racing Club sobre el pecho- y Pachi, encargado de seguridad de su confianza. Esta vez, el ingreso fue ordenado.

El defensor Baños tomó la palabra y presentó cuatro planteos para solicitar la nulidad o suspensión del debate : que Álvarez sea juzgado por un jurado popular; que no está en condiciones cognitivas de comprender los actos que se están desarrollando; que se tome en cuenta un nuevo informe psiquiátrico realizado por un perito de parte; y que vuelvan a declarar dos testigos fundamentales del hecho.

Sin embargo, todos estos puntos fueron rechazados por el tribunal, que dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, cuando se reanudará el debate.

Baños y Queijeiro asumieron la defensa particular de "Pity" Alvarez en forma sorpresiva el miércoles pasado y con ello se produjo un cambio de estrategia en el músico.

Baños es un ex fiscal del Departamento Judicial de Morón que tras renunciar como funcionario público, comenzó a trabajar con su estudio.

Mientras que Queijeiro es un viejo amigo de Álvarez, con quien se entregó al día siguiente de haber cometido el crimen y de confesarlo: "Era él o yo".

Ambos abogados fueron quienes representaron al hermano del trader Fernando Pérez Algaba, conocido como "Lechuga", quien fue asesinado y su cuerpo hallado mutilado dentro de una valija en un arroyo, en Lomas de Zamora, en 2023.

Los letrados reemplazaron a Javier Marino, defensor oficial que acompañó a "Pity" Álvarez durante la instrucción de la causa y quien firmó las distintas presentaciones en los últimos años donde indicó que el músico no estaba en condiciones de afrontar un debate oral por su estado de salud mental.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín