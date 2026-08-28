Jorge “Roña” Castro: “Antes les dábamos de comer a los chicos, ahora les damos a los padres, las madres y los abuelos”

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El exboxeador y excampeón mundial Jorge “Roña” Castro habló sobre el aumento de la demanda en los comedores que coordina en el conurbano bonaerense y aseguró que cada vez más familias completas recurren a la asistencia alimentaria.

Castro coordina una red que comenzó durante la pandemia con una olla popular en su gimnasio y que actualmente cuenta con cuatro comedores propios y abastece a otros diez. Según explicó, también recibe pedidos de ayuda de distintos municipios.

“Veo cada día que estamos peor, cada vez más pobreza, porque yo veo que se llenan la boca y sacamos trece millones de personas de la pobreza y a mí cada vez se me llenan más los comedores”, afirmó durante una entrevista.

El exboxeador destacó que el perfil de quienes concurren cambió notablemente. “Antes les dábamos de comer a los chicos, ahora les damos de comer a los padres, las madres, a los abuelos. Hoy en día mucha gente grande, mucha gente mayor”, relató.

También señaló que comenzaron a acercarse personas que tienen trabajo pero no consiguen llegar a fin de mes. Según contó, algunos sienten vergüenza de quedarse a comer en el lugar y prefieren llevar las viandas a sus casas.

La organización prepara principalmente guisos porque permiten alimentar a una mayor cantidad de personas. Además, distribuye alimentos como arroz, polenta, yerba, azúcar, aceite, tomate, lentejas y arvejas. Los viernes, según Castro, llegan a preparar seis ollas de 60 litros para cubrir las necesidades del fin de semana.

La red comenzó durante la pandemia con una olla popular para unas pocas personas, pero la cantidad de asistentes fue creciendo rápidamente. Con el tiempo, la iniciativa se transformó en una estructura que hoy sostiene distintos puntos de asistencia en la zona sur del conurbano.

Castro también aseguró que la necesidad de ayuda se extendió a otras provincias. Como ejemplo, mencionó a Caleta Olivia, Santa Cruz, su ciudad natal, donde afirmó que actualmente funcionan varios comedores.

Según explicó, la asistencia que recibe proviene principalmente del Gobierno bonaerense, además de empresas, productores y organizaciones privadas. También cuestionó al Gobierno nacional por su política social y recordó un episodio ocurrido con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Mientras que podamos ayudar, ayudamos”, sostuvo Castro, quien además expresó su preocupación por el contexto social y económico y por la situación de las personas que no logran cubrir sus necesidades básicas.