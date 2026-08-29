Identificaron al “desaparecido 30″ enterrado en una fosa común en el centro clandestino La Perla

CÓRDOBA.- El desaparecido número 30 enterrado en el centro de detención clandestino La Perla , de Córdoba, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Es Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, quien era empleado en IKA-Renault y había sido secuestrado en mayo de 1976. Quedan cinco personas halladas por identificar.

Por sus canales oficiales, el EAAF dio cuenta de que la identificación de Jerez la realizó el Laboratorio de Genética Forense del equipo, a partir de la comparación de restos óseos encontrados en La Perla con las muestras de referencia de familiares obtenidas por el EAAF y perfiles aportados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Las identificaciones se producen a partir de los restos óseos hayados durante las excavaciones realizadas en la Loma del Torito , un área que integra el predio de lo que fue el centro clandestino de detención La Perla, en la guarnición militar de La Calera.

Jerez Bodereau tenía 22 años , era estudiante de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) . Fue secuestrado el 5 de mayo de 1976 en una pensión de barrio Alberdi, junto a su pareja, Susana Noemí Huarte Martínez. Ella estaba embarazada y sigue desaparecida.

Los primeros hallazgos ocurrieron en septiembre pasado, en el marco de las tareas ordenadas por el titular del juzgado federal 3 de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja. Fue en el marco del expediente 35009693/1998, iniciado hace 40 años por una denuncia del humanista Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y familiares de desaparecidos.

El trabajo cuenta con la colaboración del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Universidad Nacional de Córdoba y del Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia.

En marzo se realizó la identificación genética de 12 personas y en mayo se sumó otra lista de 17. El centro clandestino La Perla funcionó entre mediados de 1976 y finales de 1978. Según el Archivo Provincial de la Memoria, pasaron por allí unas 2500 personas y la mayoría permanecen desaparecidas.

El centro de detención ilegal se creó cuando Luciano Benjamín Menéndez , uno de los hombres fuertes en los años más sangrientos de la dictadura, era jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.

Fuente: La Nación