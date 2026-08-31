Iban en moto y los chocaron en una camioneta robada: murieron los dos

La pareja iba en moto por la ruta nacional 14 , cerca de la localidad misionera de Fracrán , del departamento Guaraní, cuando una camioneta los chocó. Ambos murieron en el lugar y el conductor del otro vehículo, que era robado, escapó.

Todo ocurrió cerca de las 23 del sábado, a la altura del kilómetro 1.005.

En el lugar chocaron una moto Guerrero Trip y una Ford Territory que fue hallada abandonada sin ocupantes a unos mil metros del lugar de la tragedia.

Los agentes constataron que el conductor de la moto, identificado como José Darío Arévalo (28) estaba ya sin signos vitales; mientras que su acompañante, Micaela Soledad Golhardt (21) , presentaba lesiones de gravedad y fue llevada de urgencia al hospital de San Vicente, donde poco después falleció.

Los daños observados en la moto permitieron establecer que había protagonizado un choque frontal con un vehículo de mayor porte.

Un recorrido por la zona permitió hallar a un kilómetro de distancia una Ford Territory, dominio AI027LF, abandonada sobre la banquina, con importantes daños en la parte delantera derecha.

En el lugar no se pudo hallar al conductor y la Policía no pudo identificarlo. Poco después se estableció que había sido robada en Buenos Aires y circulaba con las chapas patentes de una camioneta idéntica radicada en Oberá.

Además, estaba preparada para el transporte de cigarrillos o drogas provenientes de Paraguay.

Completados los trámites, el Juzgado de Instrucción dispuso que los cuerpos fueran entregados a los familiares para su inhumación y continúen las investigaciones para identificar al conductor de la Ford.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la pareja, que vivía en San Vicente, había iniciado su vínculo a fines de 2020. Este domingo, en medio de profundas muestras de dolor, ambos fueron inhumados. Tenían dos hijos.

Fuente: Clarín