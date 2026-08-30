Habla por primera vez desde la cárcel el principal acusado del doble crimen que desnudó la corrupción de la Policía Bonaerense

Cristian Centurión, ex cadete de la Policía Bonaerense , se sienta hoy en el penal de Olmos, en otra escala del flipper humano de los traslados de los detenidos de alto perfil. Ya había estado preso en una DDI, luego en otra. Así llegó a una cárcel en el complejo de Florencio Varela, tras vivir un tiempo encerrado en Magdalena. Ahora, le toca la prisión más vieja de la provincia de Buenos Aires. Se entregó el 16 de diciembre de 2022 , al enterarse que un pedido de captura había sido librado en su contra.

Con el tiempo, cayeron su primo Maximiliano, “El Titi”, y su padre, Francisco, ex comisario mayor de la Bonaerense también, una figura de peso en la época en la que ostentaba cierto poder; era el hombre encargado de ser el enlace entre Interpol y la fuerza provincial. Francisco Centurión no se dejó atrapar tan fácil. La División Homicidios de la PFA lo detuvo en julio de 2023 en una redada en Florencio Varela: una investigadora le disparó un tiro en una pierna. Uno de sus viejos subalternos ya había caído por encubridor poco antes.

“Quiero recuperar mi vida y mi libertad” , dice Cristian a Infobae desde su celda bonaerense, en la primera entrevista que otorga desde su arresto , una mezcla de monólogo, alegato e interrogatorio por WhatsApp.

Pasará un tiempo hasta que Cristian tenga una mínima chance de recuperar su vida, o su libertad: espera ir a juicio junto a su familia, cuando la Justicia lo disponga , luego de que el fiscal Daniel Ichazo requiriera la elevación a juicio de la causa en su contra en diciembre de 2023. Los tres están atados a una de las historias más oscuras de la corrupción policial contemporánea: el secuestro y el asesinato de Lautaro Morello y Lucas Escalante.

No hay fisuras entre los Centurión. Todavía forman un bloque. “Para empezar, quiero dejar algo muy claro: sostengo firmemente mi inocencia y la de las demás personas involucradas en esta causa frente a la grave acusación que sostiene el fiscal Daniel Ichazo”, dice Cristian desde su celda.

El acusado continúa: “El 16 de diciembre de 2022 me enteré de que existía una orden de detención en mi contra. Por voluntad propia, acompañado por mi abogado, me presenté en la DDI de Quilmes para ponerme a disposición de la Justicia. Yo pensaba que todo se iba a aclarar en cuestión de horas, porque estaba convencido de que se trataba de un error o un malentendido. Pero no fue así. Ese día comenzó una pesadilla que ya lleva casi cuatro años”.

El doble crimen ocurrió, según la acusación de la Justicia, el 9 de diciembre de 2022: una tramoya sucia de tickets de combustible de patrulleros que terminó en un cadáver incinerado y un chico desaparecido. Morello fue encontrado muerto. Recibió una paliza antes de ser asfixiado hasta la muerte.

Los restos de Escalante, amigo o conocido de Cristian Centurión, jamás fueron hallados. Ambos chicos tenían apenas 18 y 19 años. Morello ni siquiera conocía a los Centurión previamente. Solo acompañaba a su amigo Lucas. Fue el primero en morir. Escalante sería asesinado al día siguiente. Su BMW apareció incendiado en Guernica, al costado del Camino del Buen Ayre.

Escalante y Morello habían visitado a Centuríón hijo para retirar vales de nafta policial en la casa familiar de los Centurión en Florencio Varela. Centurión padre, en su calidad de jefe “poseía a su cargo la administración de tarjetas de carga de combustible, sustrajo caudales públicos que se le confiara por su cargo”, marcó Ichazo en su requerimiento de elevación a juicio. Así, “cambiaba el monto de dinero existente en la tarjeta de carga de combustible por vales de combustible, los cuales a su vez entregaba a su hijo Cristian Centurión”.

“El auto de Lucas fue visto a la par del auto de Cristian en la autopista en dirección a Guernica y en la proximidad del domicilio de los Centurión en horas previas al crimen”, asegura un documento en la causa.

Centurión hijo, por su parte, fue visto por cámaras de seguridad cargando un bidón de nafta en una YPF de la avenida Eva Perón en Florencio Varela. Vecinos de Florencio Varela declararon haber visto “una gran fogata”. Por qué ambos chicos fueron asesinados es algo que jamás fue esclarecido del todo. ¿Acaso los citaron para matarlos? ¿Existía algún tipo de extorsión, como se preguntó el fiscal del caso?

Cristian, desde Olmos, habla de otra cosa: asegura que el fiscal Ichazo y su padre tenían “una enemistad, según mi papá”. En los tribunales de la zona sur, sin embargo, diversas fuentes aseguran que Ichazo siempre mantuvo una cierta distancia de Centurión padre, un comisario al menos conocido en la zona de Quilmes.

La pista de los vales de nafta es firme. Un informe de Asuntos Internos de la Bonaerense confirmó los desmanejos en las tarjetas de carga. La hermana de Escalante declaró que Lucas le había contado de los vales, y que hasta recibió uno por 1500 pesos. Una pericia a un celular de Francisco Centurión reveló un pedido de vales de su hijo.

Sin embargo, Cristian Centurión asegura que no hay pruebas para mantenerlo preso: “Durante la investigación se realizaron más de 10 allanamientos y, según surge de las diligencias realizadas, no se encontraron elementos que me vincularan directamente con Lucas Escalante o Lautaro Morello. Además, se tomaron más de 90 declaraciones testimoniales y, según surge de la causa, ninguno de esos testimonios me ubica junto a Lucas y Lautaro el día de la desaparición. En mi domicilio se realizaron diligencias de Policía Científica y también intervino personal con canes adiestrados. No encontraron rastros que vincularan a Lucas o Lautaro con mi casa”.

“Tampoco se encontraron, según surge de las pericias realizadas, rastros de Lucas o Lautaro en mi automóvil. No existe material fílmico que los ubique ingresando o saliendo de mi domicilio ”, continuó: “Además, se tomaron más de 90 declaraciones testimoniales y, según surge de la causa, ninguno de esos testimonios me ubica junto a Lucas y Lautaro el día de la desaparición”.

-¿Y cómo era tu vínculo con Lucas Escalante?

-Eramos conocidos. No puedo decir que éramos amigos porque no sería cierto. Lo conocía desde aproximadamente 2014 y, desde ese momento hasta 2022, nos habremos visto unas seis veces. Nunca tuvimos una relación cercana. Jamás compartimos una salida, nunca tuvimos una conversación de más de 20 minutos, Lucas nunca fue a mi casa y yo tampoco fui a la de él. Pero tampoco tengo nada malo que decir de Lucas. Por lo poco que pude conocerlo, me parecía una buena persona. Por eso quiero ser muy claro: yo no tenía ningún conflicto con Lucas, no existía una enemistad entre nosotros y nunca tuve un motivo para hacerle daño.

En agosto de 2024, un dato de un informante llevó al fiscal Ichazo y a un grupo de investigadores a la zona de Mar Chiquita. El rumor apuntaba a que el cadáver de Lucas podría estar allí. La búsqueda terminó sin resultado alguno.

En su monólogo a Infobae , Centurión hijo introduce una pista sobre qué podría haber pasado con Lautaro. Es muy provocador que lo haga , dado que, del otro lado de esta historia, hay una familia que hace casi cuatro años no obtiene respuesta. Mucho menos, justicia. Centurión hijo habla de “una hipótesis según la cual Lucas habría sido trasladado y podría encontrarse en Paraguay”.

“No presento esto como un hecho probado”, continúa: “Mi planteo no es afirmar cuál de esas hipótesis es verdadera. Mi cuestionamiento es por qué determinadas líneas investigativas pudieron haber perdido relevancia mientras la investigación comenzó a concentrarse fundamentalmente en mi familia ”.

Menciona, incluso, que una testigo aseguró haber visto a Lucas una semana después de su desaparición, en la zona de Alejandro Korn. Sin embargo, el presunto dato paraguayo no es nuevo para los habitués del caso. Ya había sido introducido en el pasado por un buche de la Bonaerense , vinculado a un área investigativa de particular sensibilidad.

Para Cristian Centurión, la acusación en su contra es un malentendido , una serie de desafortunadas coincidencias. Insiste en ese punto una y otra vez.

-¿Qué podrías decir de la carga de combustible en las horas después de las desapariciones de Lucas y Lautaro? ¿Qué pasó con el bidón?

-Nunca negué que esa imagen exista ni que la persona que aparece allí sea yo. Lo que siempre cuestioné fue la interpretación que se hizo de ese hecho. Desde el primer momento expliqué que ese combustible era para las máquinas a explosión que utilizaba en mi casa para cortar el pasto y mantener el terreno. Y esto no se basa únicamente en mi palabra. En el expediente hay testimonios de personas que declararon haberme visto cortando el césped ese mismo 10 de diciembre.

-Mi casa está ubicada en una zona rural. Las calles no están asfaltadas y el recolector de residuos pasa únicamente por la Ruta Provincial 53, sin ingresar por las calles internas donde vivimos nosotros. Por eso, desde hace años, muchas personas de la zona acostumbran quemar ramas, pasto y residuos de los terrenos mediante fogatas.

“Después de casi cuatro años privado de mi libertad, quiero que llegue el juicio, que toda la prueba sea analizada y que finalmente se conozca la verdad”, sintetiza Centurión. Ichazo lo elevó a juicio por homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada. El hijo del comisario sabe que puede ir preso de por vida.

Sin embargo, el juicio está en un limbo. Debía comenzar en abril último, pero ocurrieron demoras. A comienzos de este mes, el Tribunal N°2 de Florencio Varela y el fiscal de juicio Marcelo Selier se excusaron de llevar adelante el proceso.

La familia de Lautaro Morello se encuentra representada por el abogado Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial Por La Memoria, y por la CPM misma como mecanismo provincial oficial contra la tortura. Después de todo, los acusados de su muerte son un comisario mayor, y su hijo que estudiaba para policía.

Fuente: Infobae