Gerardo Zamora ratifica su hegemonía en Santiago del Estero: el oficialismo se impone en las elecciones municipales

Con la oposición al oficialismo provincial fragmentada, el Frente Cívico liderado por Gerardo Zamora se impuso en los principales distritos de las elecciones municipales de este domingo. El espacio referenciado en el actual senador nacional consiguió triunfos en la capital provincial, La Banda y otras de las intendencias más pobladas, y de ese modo ratificó una hegemonía que lleva más de dos décadas , desde que asumió la gobernación en 2005.

Con casi 600 mil habilitados para votar, los comicios para 26 intendencias de las 28 totales se concretaron en esta provincia desfasada del calendario de la mayoría del resto de los distritos. El Frente Cívico por Santiago defendía 24 municipios, y se favoreció por la falta de acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO.

“ El Frente Cívico se impuso en la capital y en toda la provincia. El pueblo santiagueño ha participado con respeto y ha habido mucha más concurrencia que en 2022, las últimas elecciones municipales”, celebró Zamora en el búnker oficialista pasadas las 21. "Si sumamos todos los candidatos, esta fuerza ha obtenido el 80% de los votos" , remarcó el ex gobernador, y reconoció a La Libertad Avanza como el segundo espacio. “Santiago del Estero no se vende, la Patria no se entrega y las Malvinas son argentinas” , cerró su discurso.

Una hora y media antes habían arrancado los festejos en el búnker del Frente Cívico. Todavía no había comenzado la carga de los resultados oficiales, pero los datos que llegaban confirmaban la victoria de Mario Benavente en la capital y la de Llamil Abdala en La Banda , los dos principales municipios con 236.900 y 95.000 electores, respectivamente.

Apoyado por Zamora y el gobernador Elías Pérez durante la campaña, Benavente –ingeniero informático- se impuso en la capital al diputado provincial macrista Facundo Pérez Carletti, que al caer la noche reconocía el triunfo del oficialismo. “Hemos jugado con la cancha inclinada, lo que siempre hace más compleja la elección” , aseguró. La empresaria libertaria Beatriz Yunes, que había hecho una caminata con Iñaki Gutiérrez y su pareja Eugenia Rolón, peleaba el segundo lugar con Carletti aunque ambos lejos del oficialismo.

En La Banda, Llamil Abdala –secretario de Industria provincial- le arrebató la intendencia al ex massista Roger Nediani (Frente Compromiso y Unidad), que quedó tercero. Segundo se ubicaba Pablo Mirolo -ex vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos en la gestión del Frente de Todos-, la macrista Lorena Gladys Bazán y más atrás el libertario Miguel Torres. Desde el PRO denunciaron la “proscripción” del ex jefe comunal Héctor “Chabay” Ruiz , impedido de presentarse luego de que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza de Ficha Limpia.

“Hoy tendría que estar ganando Chabay Ruiz, lamentablemente ese Concejo Deliberante vergonzoso ha sacado esa ordenanza. Esas son las reglas y hay que jugarlas”, cuestionó Pérez Carletti. “No tiene sentido hacer esperar a la gente, hay que reconocer cuando se pierde. La población no nos ha elegido y es respetable”, también Torres reconocía el triunfo de Abdala.

Los primeros resultados oficiales –publicados cerca de las 21- arrojaron una amplia ventaja del oficialismo en la capital (60,6% , seguido de La Libertad Avanza con 12,2% y luego por Despierta Santiago, el frente integrado por el PRO, con 11%) y en La Banda (51,6%).

Fuente: Clarín