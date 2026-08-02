Encuestas: el 59% dice que la está pasando mal, pero Milei mantiene una leve ventaja para 2027

Cuando Javier Milei asumió la Presidencia , motosierra en mano, los votantes sabían que se venía un severo ajuste . Aun así, eran mayoría los que creían que la situación repuntaría en el mediano plazo . Transcurridos casi 2 años y 8 meses de gestión , la mirada sobre la economía -se presume el punto fuerte del modelo libertario- genera ruidos . En el presente y de cara al futur o.

Según un informe especial que elaboró Clarín en base a 17 encuestas nacionales difundidas el último mes , un 59% de los argentinos (en promedio ) califica como "mala/peor que el año pasado" la situación actual . Y un 49% tiene expectativas económicas pesimistas para 2027. Del otro lado de la moneda estadística, un 24,7% asegura estar "bien/mejor" que en 2025 y 31,7% es optimista para lo que viene.

¿Más sorpresas? Esta mirada crítica no termina de decantar, o al menos no se refleja simétricamente, en los cuadros de intención de voto . Tanto cuando se pregunta por espacio o por candidato para la primera vuelta y un eventual balotaje presidencial, ganan La Libertad Avanza y Milei . Por poco, pero se sostienen arriba. Teléfono para la oposición.

Clarín analizó trabajos de consultoras de diferente trayectoria, origen y clientela: RDT Consultores , Management & Fit , Equipo Mide , CB Global Data , Opinaia , Trespuntozero/Alaska , Universidad de San André s , Proyección , D'Alessio IROL-Berensztein , Qsocial , La Tintorería, Synopsis , Isasi-Burdman , Zentrix , Zuban Córdoba, Rubikon Intel y Trends .

Si bien en la Casa Rosada intentan transmitir optimismo en público y en privado, los últimos movimientos y declaraciones de los principales funcionarios reflejan inquietud por el declarado objetivo de ir por otro mandato . La denuncia de la presunta campaña anti Argentina y el polémico DNU para expulsar extranjeros por "discursos de odio " son dos ejemplos que confirmarían la hipótesis.

Como ya contó este diario, después de alcanzar un pico de popularidad ante la opinión pública a fin de año , el Presidente y su gobierno empezaron a caer en los sondeos , por dos razones principales: una economía que no termina de repuntar y los casos de presunta corrupción, con Manuel Adorni en el centro de la escena.

Lo peor llegó en abril y desde entonces hay un sube y baja en los números, con una incertidumbre central: ¿alcanza con esto para conseguir la reelección? Los sondeos y los analistas parecen hablar más bien de un final abierto.

En la intención de voto por espacio , en promedio, La Libertad Avanza le saca 5,4 puntos al peronismo K: 31,5% a 26,1% . Debajo completan: PRO 6,9%, Izquierda 6,4%, Provincias Unidas 3,4%, Otros/Blanco/Nulo 8,8% y Ns/Nc 16,9%.

Cuando se pregunta por candidato , para una primera vuelta , la brecha entre Milei y Kicillof , representantes de los dos principales espacios, se reduce a 2,6 puntos : 29,9% el President e contra 27,3% del gobernador . En este caso, cierran Myriam Bregman 9,9%, Otros 8,6%, Blanco/Nulo 10,2% y Ns/Nc 14,1%.

Y en un eventual balotaje, la distancia ya está dentro del margen de error: 43,5% Milei vs. 41% Kicillof, con 5,8% de Blanco/Nulo y 9,7% de Ns/Nc.

Se trata, por supuesto, de números muy prematuros . Por el tiempo que falta para la elección, porque no está claro aún si el Gobierno logrará eliminar o suspender las PASO (y cómo esto incidiría) y menos aún están definidos los candidatos, salvo el propio Milei.

Sí parece una certeza que la competitividad electoral del Presidente, con este presente económico, se sostiene por la orfandad opositora y sus inexplicables internas .

Este domingo, Clarín adelantó una encuesta que midió a "Cristina candidata" . Si bien esta hipótesis suena improbable, por la condena que debe cumplir la exmandataria, el mero eslogan que agita La Cámpora le hace un daño profundo a Kicillof, principal rival de Milei y el opositor que mejor mide en los sondeos.

Del resto, hay muchas incógnitas : ¿si se presenta como candidata, Bregman conseguirá los porcentajes que dicen las encuestas o la consumirá la polarización? ¿Aparecerá algún otro outsider que canalice la sostenida demanda de postulantes "nuevos" y que vengan "de afuera de la política? Los medidos hasta ahora ( Dante Gebel, Jorge Brito, Daniel Hadad ) no generan demasiado entusiasmo.

Más dudas: ¿Cómo afectarían a Milei si se presentan para competirle Mauricio Macri o Victoria Villarruel?

Casi todas variables políticas en las que el Gobierno puede incidir poco directamente, pero que se diluirán o potenciarán según le vaya a la economía .

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín