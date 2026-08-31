Fue a ligarse las trompas, murió de un paro cardiorrespiratorio y se investiga una posible mala praxis

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Una joven de 22 años murió luego de someterse a una ligadura de trompas en el hospital Scaravelli de Tunuyán, Mendoza. La Justicia investiga si pudo haber existido algún tipo de mala praxis durante la atención médica.

La víctima fue identificada como Ayelén Moyano, madre de dos niños pequeños. Había ingresado al centro de salud para realizarse una intervención quirúrgica programada y, según contó su esposo, Diego Gambarte, previamente se había realizado todos los estudios prequirúrgicos solicitados, cuyos resultados habían sido normales.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la familia, la cirugía se desarrolló sin inconvenientes y la joven fue trasladada posteriormente a una sala común para continuar con su recuperación.

Sin embargo, horas después comenzó a descompensarse. Según el relato de sus familiares, fue su madre quien advirtió que Ayelén presentaba una coloración azulada en la piel.

Poco después, la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio. El personal médico logró reanimarla y decidió trasladarla nuevamente al quirófano para evaluar su estado y descartar posibles complicaciones internas.

A pesar de los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud, Ayelén falleció al día siguiente.

La familia sospecha de un problema con la anestesia

Tras la muerte de la joven, sus familiares plantearon la posibilidad de que hubiera ocurrido un error relacionado con la anestesia durante el procedimiento.

Sin embargo, esa hipótesis todavía no fue confirmada y forma parte de las líneas que deberán ser analizadas dentro de la investigación judicial.

La causa busca determinar qué ocurrió durante y después de la intervención y si existió alguna irregularidad en la atención que recibió la joven.

La investigación continúa

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza informaron que no realizarán declaraciones sobre el caso, debido a que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario.

Mientras la Justicia avanza con las pericias, la recopilación de documentación y otras medidas de prueba, la familia de Ayelén espera obtener respuestas que permitan esclarecer las circunstancias que terminaron con la muerte de la joven.

El caso permanece bajo investigación y, hasta el momento, no se determinó judicialmente que haya existido mala praxis.