Feroz tiroteo en Ituzaingó: un policía intervino en un robo y se enfrentó a cuatro motochorros frente a un jardín de infantes

Un intento de robo terminó en un feroz tiroteo entre un agente de la Policía de la Ciudad y cuatro motochorros frente a un jardín de infantes en Ituzaingó.

El enfrentamiento ocurrió este viernes por la mañana en el ingreso a una estación de servicio ubicada en el cruce de José María Paz y Santa Rosa, en el límite entre Villa Ariza y Castelar Norte. El ataque quedó registrado por una cámara de la zona.

Según informaron fuentes policiales, un enfermero que circulaba en moto fue interceptado por cuatro delincuentes que se movilizaban en otras dos motos. El abordaje ocurrió en el semáforo de la avenida Santa Rosa, que divide los partidos de Morón e Ituzaingó, en dirección sur-norte hacia la Autopista del Oeste. Los asaltantes lograron desestabilizar al motociclista y le quitaron una mochila.

En ese momento, D.D.M., agente de la comisaría 10ª de Floresta, se encontraba detenido en su auto en la mano contraria, esperando el cambio del semáforo. Desde allí presenció el robo y decidió intervenir.

El policía se identificó, descendió del vehículo y sacó su arma reglamentaria para intentar dispersar a los delincuentes. La intervención derivó en un intercambio de disparos con los cuatro motochorros.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales y publicado por el sitio Primer Plano Online , en la escena fueron encontradas ocho vainas servidas. La cantidad de disparos y el lugar donde ocurrió el enfrentamiento generaron preocupación, ya que el episodio se produjo durante el día y en las inmediaciones de una institución educativa.

La balacera ocurrió aproximadamente media hora antes del horario previsto para el ingreso de los nenes al jardín de infantes que se encuentra frente al lugar.

Según detalló un medio local, fuentes policiales señalaron que, de haberse producido el enfrentamiento apenas unos minutos después, la situación podría haber tenido consecuencias todavía más graves.

Pese a la violencia de la secuencia, tanto el efectivo de la Policía de la Ciudad como el enfermero que había sido víctima del intento de robo resultaron ilesos.

Los cuatro motochorros, en tanto, lograron escapar y no pudieron concretar el robo. Ahora son buscados por los investigadores, que analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificarlos.

La causa quedó en manos de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, y fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Fuente: TN