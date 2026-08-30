Falsificaban residencias para médicos colombianos: detuvieron a tres empleados de Migraciones

NACIONALES

Luego de dos meses de investigación, detuvieron a una banda que se dedicaba a gestionar registros migratorios falsos para facilitar la residencia permanente a médicos colombiano s y que pudieran ejercer en Argentina . Entre los detenidos hay tres empleados de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

La tarea, a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), comenzó en junio tras una denuncia realizada por las autoridades jurídicas de la DNM debido a la detección de registros apócrifos dentro del organismo.

En el caso tomó intervención el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas de Zamora , a cargo de Federico Villena . Tras el análisis del caso, los agentes policiales identificaron a tres empleados de la dependencia que habrían insertado planillas de ingreso al país "de carácter fraudulento", y lograron detectar a 101 ciudadanos del país latinoamericano involucrados.

La maniobra delictiva permitía que los profesionales de Colombia obtuvieran la certificación para residir en el país, pero sin cumplir con los requisitos necesarios. El objetivo era que pudieran dedicarse al ejercicio de la medicina.

Según informaron desde la Policía Federal, el grupo criminal se encargaba de los trámites de radicación una vez que los extranjeros llegaban a territorio argentino con su pasaporte de origen. La operatoria fraudulenta consistía en que éstos pudiesen regresar a su país más tiempo del permitido sin figurar en los papeles, lo que hubiese frenado la solicitud para residir en Argentina.

En ese sentido, "cuando se aproximaba el vencimiento del plazo para que no caducara el trámite iniciado debido a la ausencia del solicitante", indicaron, los integrantes de la banda les pedían una suma de dinero para simular que estaban en suelo argentino .

Con ese fin utilizaban las cédulas de identidad que habían dejado los interesados para generar registros de ingreso falsos, a través la manipulación biométrica de imágenes fotográficas tomadas a otras personas que eventualmente pasaban por las ventanillas de Migraciones.

Con este mecanismo se simulaba que los médicos colombianos habían vuelto a territorio argentino y podían así darle continuidad al pedido de la residencia, mientras permanecían a miles de kilómetros de distancia.

Con las pruebas obtenidas, el juez ordenó a los efectivos del Departamento Antimafia de la PFA la realización de 10 allanamientos en los barrios porteños de Floresta y Almagro, y en las localidades bonaerenses de Villa Ballester, Florencio Varela, Cuartel V, Moreno, y La Tablada .

En los procedimientos detuvieron a dos mujeres argentinas de 35 y 39 años, dos paraguayas de 38 y 47 años, y a tres argentinos de 38 años y 39. Todos quedaron a disposición de la justicia acusados de “Violación de los deberes de funcionario público”, “Cohecho”, “Falsedad ideológica”, “Abuso de autoridad” y “Destrucción de pruebas ”.

En los allanamientos secuestraron 14 teléfonos celulares, tres vehículos, seis notebooks, dos discos rígidos, cuatro pendrives, más de 5.000 dólares y 100 euros, además de certificados de residencia.

Fuente: Clarín