Falló una escalera mecánica en una estación de subte y 11 personas resultaron heridas

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Una escalera mecánica sufrió un desperfecto este lunes por la tarde en la estación Dr. Antonio Sáenz, cabecera de la línea Belgrano Sur, en el barrio porteño de Pompeya. Como consecuencia del incidente, once personas resultaron heridas y tuvieron que recibir asistencia médica.

El hecho ocurrió cerca de las 16, cuando se produjo una falla en una de las escaleras mecánicas de la estación. Según informaron desde Trenes Argentinos, todavía se investigan las causas que provocaron el desperfecto.

El SAME desplegó un importante operativo en el lugar. De las once personas afectadas, seis fueron atendidas en la estación, mientras que otras cinco debieron ser trasladadas a distintos hospitales porteños: tres al Hospital Piñero, una al Hospital Penna y otra al Hospital Cecilia Grierson.

Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó que se trató de una caída de “importante magnitud” y que las cinco personas trasladadas presentaban politraumatismos varios. En total, participaron 16 ambulancias del operativo, que finalizó una vez completada la atención y el traslado de los heridos.

Las imágenes del lugar mostraron los daños provocados por el incidente. La baranda de la escalera se desprendió y un vidrio de blindex terminó roto como consecuencia del impacto. Las autoridades iniciaron las pericias para determinar exactamente qué ocurrió.

Mientras se desarrollaban los trabajos, el sector de las escaleras mecánicas y el andén 1 permanecieron momentáneamente inhabilitados. También se dispuso el análisis de las cámaras de seguridad de la estación para reconstruir la secuencia del hecho. El servicio del Belgrano Sur continuó funcionando según el diagrama habitual.

Un dato que quedó bajo análisis es que el último mantenimiento preventivo de las escaleras mecánicas había sido realizado el 13 de agosto, apenas poco más de dos semanas antes del incidente. Las autoridades deberán determinar si existe alguna relación entre el estado de las instalaciones y la falla registrada.