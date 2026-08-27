Enduro del Invierno: Pinamar ultima los preparativos para un fin de semana con cientos de pilotos y miles de visitantes

ZONALES





La competencia se realizará por primera vez en Pinamar y tendrá su epicentro sobre el frente marítimo. La organización aseguró que trabaja en los últimos detalles del circuito, la seguridad y los servicios, mientras ya comenzó a registrarse un importante movimiento de pilotos y visitantes. El acceso general será libre y gratuito y la organización anunció un operativo de remediación inmediata para recuperar la playa una vez terminada la carrera.





Pinamar se prepara para vivir este fin de semana una competencia inédita para la ciudad. Por primera vez, el Enduro del Invierno tendrá su escenario en el frente marítimo pinamarense, con un circuito especialmente preparado sobre la arena y la expectativa de recibir a cientos de pilotos y una importante cantidad de público durante las jornadas de sábado y domingo.





A pocas horas del comienzo de la actividad oficial, el movimiento ya comenzó a hacerse notar en la ciudad. Vehículos con trailers, camionetas y cuatriciclos vinculados al mundo del enduro comenzaron a llegar a Pinamar, mientras en el sector destinado a la competencia avanzan los últimos trabajos de preparación.





Rodrigo Alué, integrante de la organización, explicó que se encuentran en la etapa final de un proceso que demandó una intensa tarea durante las últimas semanas. “Estamos ultimando, ultimando. Con los nervios ya acostumbrados de punta. Es esa linda ansiedad, adrenalina sana que te hace estar activo y atento a todos los últimos detalles”, señaló durante una entrevista en la previa del evento.





El organizador destacó además que el equipo decidió concentrarse en las cuestiones vinculadas directamente con el desarrollo de la competencia, particularmente en seguridad, atención médica, funcionamiento del predio y cumplimiento de las autorizaciones correspondientes.





“Desde el momento que empezamos a trabajar acá en el predio, fuimos muy concentrados en todos los procesos y con todas las autorizaciones correspondientes en todo sentido”, explicó Alué, quien remarcó que el objetivo fue llegar al fin de semana “sin dejar ningún detalle suelto”.





Un circuito que modifica la dinámica del frente marítimo





La realización del Enduro implicó un importante operativo de circulación en el sector costero. Parte de la Avenida del Mar permanece cerrada al tránsito, mientras que la circulación vehicular es derivada hacia la Avenida Libertador.





También fueron interrumpidas algunas de las calles transversales que desembocan en el sector donde se desarrolla el evento, con distintos accesos previstos para permitir el ingreso del público y organizar el movimiento dentro del predio.





Uno de los sectores de mayor concentración será el comprendido entre los balnearios El Pájaro y Cocodrilo, donde se encuentra buena parte del epicentro de la competencia. Hacia el norte también estarán instalados los espacios destinados a los equipos y pilotos.





La recomendación para quienes concurran es dejar los vehículos en sectores alejados del epicentro y realizar parte del trayecto a pie, teniendo en cuenta la extensión del dispositivo y la cantidad de personas que se espera que circulen durante las jornadas.





La organización estimó que podrían participar más de 300 pilotos, teniendo en cuenta las preinscripciones registradas hasta el momento. A eso se suma la llegada de espectadores provenientes de otras localidades y turistas que aprovecharán el evento para permanecer durante el fin de semana en la ciudad.





Entrada gratuita y una tribuna que ya agotó sus localidades





Uno de los puntos destacados por la organización es que el acceso general al evento será libre y gratuito.





La única alternativa arancelada será la tribuna o platea especialmente instalada para observar la competencia desde un sector privilegiado, cuyas localidades, según se informó, ya se encuentran agotadas.





El resto del circuito podrá observarse desde distintos puntos del frente marítimo. La organización señaló que aproximadamente el 95% del sector destinado al espectáculo tendrá acceso gratuito.





Además de la competencia, habrá propuestas gastronómicas y comerciales y distintas actividades vinculadas al evento.





En materia gastronómica, no se concentrará toda la oferta exclusivamente en food trucks. Los distintos balnearios del frente marítimo que permanezcan abiertos también ofrecerán servicios para los visitantes, mientras que en la zona de mayor concentración de público habrá un sector gastronómico específico.





Más de 35 hoteles con convenios





La llegada de visitantes también generó movimiento en el sector turístico. Según explicó Alué, más de 35 establecimientos hoteleros se incorporaron a un sistema de convenios para quienes concurran al Enduro del Invierno.





Los acuerdos contemplan descuentos, noches adicionales y distintos servicios con tarifas diferenciadas para pilotos, acompañantes y espectadores provenientes de otras localidades.





De esta manera, la competencia no solamente tendrá impacto sobre el sector específico donde se desarrolla la carrera, sino también sobre la actividad turística y comercial de Pinamar durante el fin de semana.





Seguridad, controles y prohibición de alcohol





Otro de los puntos centrales del operativo será la seguridad.





La organización confirmó la presencia de seguridad privada y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con refuerzos provenientes de otras zonas debido a la magnitud del evento.





El objetivo será ordenar la circulación de los espectadores y evitar inconvenientes en un espacio que estará abierto a una gran cantidad de personas.





Dentro del predio cerrado tampoco estará permitido el ingreso o expendio de bebidas alcohólicas, en línea con las restricciones establecidas por la normativa vigente.





La organización también llamó a mantener una convivencia adecuada entre quienes concurran al evento y quienes se manifiesten en contra de la competencia, en un contexto en el que la realización del Enduro generó cuestionamientos vinculados con el impacto ambiental y el uso del espacio costero.





El antecedente de Mar del Plata y un desafío diferente





Para la organización, el desembarco en Pinamar representa un desafío diferente al que significó realizar competencias similares en Mar del Plata.





Alué explicó que cada ciudad presenta dificultades particulares. En Mar del Plata, por ejemplo, el desafío estaba relacionado con la realización de una competencia dentro de una ciudad de grandes dimensiones, con cortes de calles, modificaciones en la circulación y un importante operativo de tránsito.





“Cada ciudad que visitamos tiene sus desafíos”, explicó. Y destacó el trabajo realizado en Pinamar por las áreas municipales involucradas.





En ese sentido, remarcó que la cercanía con la ciudad también genera una valoración especial para quienes forman parte de la organización: “Es muy lindo estar acá en Pinamar, estamos cerca de casa, tenemos nuestro lugar, haciendo algo para Pinamar”.





La playa será remediada inmediatamente después de la carrera





Uno de los principales cuestionamientos alrededor del evento estuvo relacionado con el impacto que la competencia podría generar sobre la playa.





Frente a esto, la organización puso especial énfasis en el compromiso de desarmar y remediar el circuito inmediatamente después de finalizada la competencia.





Alué aseguró que las tareas no comenzarán el lunes, sino apenas termine la última competencia del domingo.





“Una vez que termina la última competencia, una vez que termina de cruzar la bandera el último participante, se meten las máquinas a trabajar en todo un operativo de remediación instantáneo”, explicó.





A esa tarea se sumará un operativo de limpieza durante y después del evento, con participación de la organización, el municipio y Reciclando Conciencia.





La promesa es que en un plazo de 72 horas la playa quede nuevamente en su estado original, más allá de que posteriormente los propios procesos naturales, como el viento, contribuyan a recuperar el aspecto habitual de la arena.





“Nosotros prometimos que en 72 horas la playa estaba en su estado original”, sostuvo Alué.





Por qué no se realizó en La Frontera





Durante la entrevista también se explicó una de las cuestiones que había generado dudas en torno a la elección del lugar.





Alué señaló que la posibilidad de realizar la competencia en la zona de La Frontera presentaba una complejidad legal adicional debido a la existencia de una medida cautelar que restringe determinadas actividades en ese sector.





Según explicó, esa situación hacía particularmente difícil plantear ante la Justicia la autorización para una competencia de motos cuando existen restricciones vinculadas con la circulación de otros vehículos.





A eso se sumaban dificultades relacionadas con la seguridad, debido a que se trata de una zona mucho más abierta y extensa, lo que habría requerido un operativo diferente y una fuerte intervención de las fuerzas de seguridad provinciales.





Un fin de semana con entrenamientos, carreras y freestyle





El cronograma comenzará con el ingreso de los pilotos al predio y las tareas administrativas vinculadas con las inscripciones y la instalación de los boxes.





El sábado será la jornada oficial de entrenamientos, mientras que el domingo se desarrollarán las competencias principales.





La actividad se concentrará aproximadamente entre las 11 y las 15 o 16 horas, aunque el movimiento en la zona comenzará mucho antes.





También habrá espectáculos de freestyle de Monster, con cuatro presentaciones programadas: dos durante el sábado y otras dos el domingo.





Los espectáculos estarán protagonizados por pilotos que realizan saltos y maniobras acrobáticas sobre las motos, uno de los atractivos que tradicionalmente acompaña este tipo de competencias.





Además, el evento contará con cobertura de medios nacionales y una transmisión en vivo a través de los canales oficiales de YouTube de la organización.





Un evento abierto a toda la comunidad





Más allá de la competencia deportiva, desde la organización remarcaron que el Enduro del Invierno fue pensado como un evento abierto a toda la comunidad.





El ingreso será gratuito y también se planteó una acción solidaria para quienes quieran colaborar con el merendero Maranatá, mediante la recepción de alimentos no perecederos.





La expectativa es que Pinamar viva durante todo el fin de semana un importante movimiento alrededor del frente marítimo, con pilotos, equipos, turistas, vecinos y aficionados al deporte motor.





Con los últimos trabajos sobre el circuito, las máquinas terminando de preparar los sectores de competencia y los equipos comenzando a instalarse, Pinamar ya entró en clima de Enduro del Invierno.





Ahora resta que llegue el momento esperado: que las motos enciendan sus motores, se levante la bandera de largada y comience oficialmente una competencia que, por primera vez, tendrá a la ciudad como escenario.